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Рубрика: В мире

Дочери императора Японии исполнилось 19 лет

Принцесса Аико, дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако. Фото: Imperial Household Agency of Japan via AP Принцесса Аико, дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако. Фото: Imperial Household Agency of Japan via AP
Принцесса Аико, дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако. Фото: Imperial Household Agency of Japan via AP

Единственная дочь императора Японии Нарухито, принцесса Аико, сегодня, первого декабря, отмечает свой 19-ый день рождения. Управление императорского двора по этому случаю опубликовало официальные фотографии именинницы.

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На снимках принцесса Аико, облаченная в блузку с большим бантом, строгие брюки и элегантные лодочки, прогуливается с собакой по территории Дворца Асакаса, наслаждаясь красными осенними листьями. Принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поскольку претендовать на него может только мужчина, пишет РИА Новости.

Отец принцессы - император Нарухито - взошел на Хризантемовый трон в мае 2019 года после того, как его отец, почетный император Акихито, добровольно отрекся от престола и ушел на покой из-за преклонного возраста.

В мире Восточная Азия Япония

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