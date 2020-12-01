Дочери императора Японии исполнилось 19 лет

Единственная дочь императора Японии Нарухито, принцесса Аико, сегодня, первого декабря, отмечает свой 19-ый день рождения. Управление императорского двора по этому случаю опубликовало официальные фотографии именинницы.

На снимках принцесса Аико, облаченная в блузку с большим бантом, строгие брюки и элегантные лодочки, прогуливается с собакой по территории Дворца Асакаса, наслаждаясь красными осенними листьями. Принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поскольку претендовать на него может только мужчина, пишет РИА Новости.

Отец принцессы - император Нарухито - взошел на Хризантемовый трон в мае 2019 года после того, как его отец, почетный император Акихито, добровольно отрекся от престола и ушел на покой из-за преклонного возраста.