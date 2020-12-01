Экс-министр экономического развития Улюкаев работает в библиотеке колонии

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за коррупцию, работает в библиотеке в колонии под Тверью.

"Он очень начитанный, заказывает новые книги, - рассказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия-24". - Очень добросовестно трудится, следит за прохождением книг, чтоб там их не повреждали. Рекомендует какие-то своим сотоварищам".

Как напоминает "Интерфакс", Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Свою вину Улюкаев не признал. Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

Никаких ВИП-условий в колониях для известных заключенных нет, подчеркнул Александр Калашников.

"Они, как абсолютно все в отрядах, занимаются производственной деятельностью, с ними ведется профилактическая и воспитательная работа. Они на общих основаниях отбывают свой срок, никаких ВИП-условий мы не создаем", - сказал он.

По словам Калашникова, никаких привилегий или облегченного труда для известных осужденных или бывших сотрудников не предусмотрено. "У нас облегченные условия предусмотрены только для беременных женщин, несовершеннолетних и инвалидов", - добавил он.

В то же время, как передает ТАСС, Калашников сообщил, что отдельные такие факты были. "Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жил в общежитии, в библиотеке в рязанской колонии. У него были замечательные условия. После того как мы провели проверку, приняли меры дисциплинарного и общепрофилактического характера, он покинул библиотеку, живет в отряде и занимается общей деятельностью", - рассказал глава ФСИН, добавив, что у Белых нет никаких претензий, он такой же осужденный, как и все. Калашников подтвердил, что сейчас бывший губернатор в колонии набивает мягкие игрушки.