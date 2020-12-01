Московский "Локомотив" проведет во вторник вечером в Черкизове ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов. В соперниках у "красно-зеленых" будет австрийский "Зальцбург".

В первой встрече с "Зальцбургом" вели в счете, но в итоге сыграли вничью - 2:2. Фото: РИА Новости

"Локомотив" - единственная из трех российских команд в главном еврокубке, все еще претендующая на выход в плей-офф. И это удивительно, поскольку группа, в которую попали "железнодорожники", чуть ли не самая сложная из всех, в которых участвуют клубы Премьер-лиги. Здесь и обладатель Лиги чемпионов "Бавария", и один из грандов испанской Примеры "Атлетико", и австрийский "Зальцбург", неплохо проявивший себя на евроарене в прошлом году.

Тем не менее шансы у "Локомотива" на второе место есть. Но для этого команде Марко Николича необходимо побеждать сегодня "Зальцбург". Первый матч этих клубов в Австрии показал: "быков" можно обыгрывать. "Железнодорожники" вели в счете, но в итоге все закончилось ничьей - 2:2.

"Бавария" досрочно финишировала первой в группе. За второе место, вероятно, поборются "Локомотив" и "Атлетико"

Что может настораживать болельщиков "Локомотива" в преддверии решающей схватки в Лиге чемпионов - это отсутствие стабильности у команды в новом сезоне. В последних пяти матчах внутреннего первенства москвичи потерпели три поражения и победили лишь однажды. В результате "железнодорожники" опустились на седьмое место, хотя еще недавно претендовали чуть ли не на лидерство.

- Немного непонятно, почему с "Зальцбургом" и "Баварией" мы играем на полную, выкладываемся, а через несколько дней так неуважительно действуем в чемпионате России. Эту проблему надо решить. Да, тяжелый график, но мы порой обновляем состав. И свежие футболисты должны показывать себя, - признавался недавно рулевой московской команды Марко Николич.

Своими мыслями о перспективах "Локомотива" в главном еврокубке с "РГ" поделился бывший защитник "красно-зеленых", двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка страны, ныне эксперт "Матч ТВ" Дмитрий Сенников.

Как вам игра "Локомотива" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов?

Дмитрий Сенников: В принципе мне нравится футбол в исполнении команды. По сравнению с предыдущими розыгрышами видна какая-то структура. Видно, что ребята набрались опыта и лучше понимают, как играть на результат и добиваться его. Я бы обратил еще внимание на концентрацию: никто не выключается, все 90 минут бегают, борются. Три ничьи - хороший результат, особенно с учетом соперников, которые в группе у "Локомотива".

Тот факт, что к пятому туру у команды все еще есть шансы на выход в плей-офф, не удивляет?

Дмитрий Сенников: Я немножко удивлен, да. Матчи с "Атлетико" показали, что "Локомотив" не сдается. Но впереди два важнейших матча. Если они пройдут неудачно, вряд ли кто-то потом будет вспоминать игры с мадридцами.

Мог ли "Локомотив" выступить лучше?

Дмитрий Сенников: Нет. Сложно сказать, в каком из четырех матчей команда могла выиграть. Был шанс избежать поражения во встрече с "Баварией", но класс и мастерство игроков несопоставимы. В целом "Локомотив" набрал свои очки.

Можно назвать сегодняшний матч с "Зальцбургом" решающим?

Дмитрий Сенников: Конечно. Не забывайте, что победа в нем гарантирует "Локомотиву" как минимум попадание в плей-офф Лиги Европы. Мне кажется, это очень важно для клуба.

С "Баварией" и "Атлетико" москвичи больше действовали от обороны. Сегодня будет иначе?

Дмитрий Сенников: Не думаю. "Зальцбург" - атакующая команда, она не умеет играть от обороны. Тем более что их устраивает только победа и они будут рисковать. "Локомотив" же постарается использовать свои шансы в контратаке. Не вижу смысла что-то менять в тактике. Она приносила успех в предыдущих матчах, может помочь и сейчас.

Кто себя проявил в составе "Локомотива"? Кто из "железнодорожников" может быть интересен в Европе?

Дмитрий Сенников: В основном я бы выделил опытных ребят: Гильерме, Чорлука, Крыховяк, Миранчук. Зе Луиш - удачное приобретение. А из молодых неплохо себя проявляют Мурило и Куликов. Мне нравится Куликов, он может стать вторым Бариновым. Но пока я бы не сказал, что он готов к выступлению в Европе.

В целом если говорить о результатах российских клубов в еврокубках, почему все так плохо? 16 матчей - ни одной победы.

Дмитрий Сенников: Давайте по порядку. Наверное, только ЦСКА мог бы набрать больше, где-то выиграть. Хотя шансы у армейцев до сих пор есть. "Локомотив" мы уже разобрали. Что касается "Зенита" и "Краснодара", то все плюс-минус объективно. Разве что питерцы могли бы победить "Брюгге". А "Лацио" и "Боруссия" объективно сильнее зенитовцев. "Краснодар" же может бороться с "Ренном". "Челси" и "Севилья" - команды более высокого уровня.

Где будем смотреть

1 декабря, вторник, "Матч ТВ"

20.55. "Локомотив" - "Зальцбург". Прямая трансляция.

22.55. "Бавария" - "Атлетико". Прямая трансляция.

Тем временем

На матч Лиги чемпионов впервые назначили женщину в качестве главного арбитра, сообщает официальный сайт УЕФА. Француженка Стефани Фраппар будет работать на игре в среду между "Ювентусом" и киевским "Динамо" в Турине.