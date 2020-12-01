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01.12.2020 04:16
Рубрика: В мире

Канада предоставила крупнейший за 75 лет пакет экономической помощи

Текст: Максим Макарычев
Канада предоставляет крупнейший пакет экономической помощи со времен Второй мировой войны. Широкомасштабный план включает адресную помощь для наиболее пострадавших секторов бизнеса, инвестиции в дома престарелых и распространение вакцины против COVID-19. Федеральное правительство Канады потратит 100 миллиардов канадских долларов (77 миллиардов долларов США), чтобы дать толчок постпандемической экономике страны. Расходы составят 3-4% ВВП Канады, сообщает ВВС. Лидер канадской оппозиции Эрин О'Тул назвала план расходов "шокирующим".
Фото: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Как заявила в Палате общин в понедельник министр финансов Канады Христя Фриланд, амбициозный пакет стимулов будет потрачен в течение следующих трех лет. Этот план, в том числе, предусматривает выделение миллиарда канадских долларов на помощь провинциям и территориям страны в улучшении контроля над инфекцией в домах престарелых. Отрасли, которые были особенно уязвимы перед экономическим спадом, такие как туризм, путешествия и искусство, будут иметь право на получение бизнес-кредитов до миллиона канадских долларов сроком на 10 лет с низкими процентными ставками. Для канадских семей с низкими и средними доходами правительство обещает выделить до 1200 канадских долларов на каждого ребенка до шести лет.

Фото: iStock
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Еще миллиард канадских долларов будет направлен на вакцинацию. По словам Фриланд, которая также является вице-премьером правительства Канады, официальная Оттава заключила семь различных контрактов на закупку вакцин, которых достаточно для того, чтобы каждый канадец получил 10 доз бесплатно. Из-за выделения такого пакета помощи Канада столкнется с самым большим дефицитом бюджета со времен Второй мировой войны. К марту 2021 года он достигнет исторического уровня в 381,6 миллиарда канадских долларов.

Заявление канадского министра финансов было сделано в то время, когда эта североамериканская страна борется со второй более сильной волной пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Канаде выросло более чем в два раза только за ноябрь, в результате чего общее число инфицированных превысило 376 тысяч человек. На сегодняшний день от COVID-19 умерло более 12 тысяч канадцев. Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по экономике страны. В ноябре Статистическое управление Канады сообщило о достижении уровня безработицы в 8,9%. Это означает, что 1,8 миллиона канадцев потеряли и не могут найти работу.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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