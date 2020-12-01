Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры в феврале этого года, уже не беспокоится о текущих рейтингах, но по-прежнему попадает в различные сводные чарты. В октябре, к примеру, Forbes включил Марию в список богатейших женщин моложе 40 лет, добившихся всего самостоятельно. А другой, развлекательный, журнал - в топ-100 самых сексуальных спортсменок России. Но про спортивные достижения Шараповой тоже не забывают.

Интересную статистику на своей странице в "Твиттере" приводит журналист Энрико Мария Рива. Шарапова - лидер по выигранным матчам на кортах с грунтовым покрытием за период с 2011 по 2020 год (учитывались показатели тех, кто провел минимум 100 игр). Процент ее побед составляет 85,32. Это почти на 10 процентов больше, чем у ее ближайшей преследовательницы, действующей второй ракетки мира румынки Симоны Халеп. По общему проценту выигранных встреч (также при минимуме в 100 матчей) на кортах с любыми покрытиями Мария занимает второе место, уступая только своей принципиальной сопернице американке Серене Уильямс (77,37 процента против 88,49). На турнирах "Большого шлема" за те же 2011-2020 годы лучше Шараповой также выступала только Серена (88,27 процента побед против 78,86).

Мария Шарапова завершила карьеру в этом году, но по-прежнему остается в топе

Тем временем ATP и WTА представили обновленные актуальные рейтинги. Лидеры - серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти - на своих местах. Лучшим из россиян остался победитель Итогового чемпионата в Лондоне Даниил Медведев. Он занимает четвертую строчку. Андрей Рублев, который взял пять титулов за сезон, впервые в карьере завершает год в топ-8. Карен Хачанов замыкает двадцатку лучших. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.