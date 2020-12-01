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Рубрика: Происшествия

Театр за решеткой

Михаил Ефремов переведен в колонию
Текст: Владислав Куликов
Известный актер Михаил Ефремов после карантина переведен отбывать срок в колонию № 4 Белгородской области. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

До того актер двадцать дней находился на карантине в следственном изоляторе Белгорода. Напомним, артист осужден на 7,5 года за ДТП, в котором погиб человек. Изначально была информация, что Михаил Ефремов просил оставить его отбывать срок в хозяйственном отряде столичного СИЗО. Однако решение было, мягко говоря, небесспорным: можно ли представить актера, развозящего баланду по камерам? Хозотряд потому и называется хозяйственным, что там нужны в первую очередь рабочие руки и ценятся самые земные специальности: электрики, плотники, сантехники, повара и т.п.

Экс-министр экономического развития Улюкаев работает в библиотеке колонии

Между тем в каждой колонии есть клуб, и там Михаил Ефремов вполне может воплотить свои планы по созданию тюремного театра. Для администрации колонии развитие самодеятельности среди заключенных только плюс. Хотя театр, где будет играть Михаил Ефремов, автоматически перестает быть самодеятельным.

Колония № 4 в Белгородской области считается образцово-показательной. Именно там отбывали срок футболисты Кокорин и Мамаев.

При этом директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников подчеркнул вчера в интервью телеканалу "Россия-24", что никаких ВИП-условий в колониях для известных заключенных нет. "Они, как абсолютно все в отрядах, занимаются производственной деятельностью, с ними ведется профилактическая и воспитательная работа. Они на общих основаниях отбывают свой срок, никаких ВИП-условий мы не создаем", - сказал он.

По его словам, отдельные такие факты были. "Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жил в общежитии, работал в библиотеке в рязанской колонии. У него были замечательные условия, - рассказал Александр Калашников. - После того как мы провели проверку, приняли меры дисциплинарного и общепрофилактического характера, он покинул библиотеку, живет в отряде и занимается общей деятельностью".

Сейчас бывший губернатор в колонии набивает мягкие игрушки. А бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев работает в библиотеке в колонии под Тверью.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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