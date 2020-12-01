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01.12.2020 00:35
Рубрика: Общество

Один за всех

Минтруд может стать координатором семейной политики в РФ
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8324)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо единое ведомство по делам семьи, функции которого следует возложить на министерство труда и соцзащиты. Такое предложение она высказала в понедельник в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семей и детей.

Матвиенко констатировала, что сейчас в России отсутствует "единая точка входа", единый федеральный центр семейной политики, эти функции разбросаны по разным структурам, включая минтруд, минпросвещения, минздрав и МВД. При этом в ряде регионов (Башкирии, Астраханской, Томской областях) свои "министерства семьи" созданы и успешно работают. "Может быть, это тот случай, когда региональные практики нужно брать на вооружение в масштабе всей страны", - считает Матвиенко.

Фото: iStock
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Глава Совфеда уверена, что "дополнительных структур плодить не нужно", достаточно грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного. "На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ", - заявила Матвиенко и предложила переименовать ведомство в министерство труда, социальной защиты и семейной политики. "И всем будет понятно, кто в стране отвечает за выработку семейной политики, координацию, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами", - считает глава Совфеда.

"Давайте подумаем над этим, взвесим все "за" и "против", от имени нашего Совета выйдем с таким предложением. С межведомственной неразберихой точно пора заканчивать, тем более в такой чувствительной сфере", - заявила она.

В самом минтруде готовы взять на себя дополнительную нагрузку. "Если такое решение будет принято, министерство труда и соцзащиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи", - заявил глава ведомства Антон Котяков, отвечая на вопрос Матвиенко, как он относится к ее инициативе.

Главной темой заседания Совета стали поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства. "С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в государственном банке данных, сократилось на 15%, с 50 тысяч до 42 тысяч на 1 октября 2020 года", - рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова . Всего же, по ее словам, с 2005 года количество сирот сократилось в 4,3 раза.

С начала 2018 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 15 процентов

Тем не менее показатели в этой сфере остаются довольно высокими: за девять месяцев 2020 года еще более 30 тысяч детей остались без попечения родителей. "Это, конечно, меньше на 13%, чем за аналогичный период 2019 года. Но тем не менее мы не должны на этом успокаиваться", - считает Татьяна Голикова.

Немалая доля детей попадает в детдома при живых родителях. Часто причиной тому становится социальное и финансовое неблагополучие семей. Вице-премьер подчеркнула, что государство, несмотря на все трудности этого года, не просто продолжило, а даже увеличило поддержку семей с детьми. "Дополнительно на эти цели было направлено более 581 миллиарда рублей из средств федерального бюджета . 27,6 миллиона наших детей посредством этих выплат получили государственную поддержку", - сообщила Голикова.

"Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит по национальному проекту "Демография" 4,7 трлн рублей и будет увеличен на 691 млрд против того, что ранее предусматривалось на эти цели", - добавила она.

Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит по национальному проекту "Демография" 4,7 трлн рублей и будет увеличен на 691 млрд

Валентина Матвиенко затронула вопрос работы органов опеки. По ее словам, в массовом сознании за ними закрепилась репутация бездушной, чуть ли не репрессивной структуры. "Конечно, зачастую ругают за дело. Но важно понимать, в чем кроются причины таких перегибов. Наш анализ показывает, что основными причинами неэффективной работы органов опеки являются перегруженность полномочиями, слабая система профессиональной подготовки, низкий уровень оплаты труда и, как следствие, кадровый голод", - отметила спикер.

Помочь в преодолении кадрового голода в системе опеки готово министерство просвещения. "Мы в рамках подготовки в педагогических вузах отдельное направление уже запланировали по подготовке специалистов в этой сфере", - рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он также сообщил, что педвузы займутся и повышением квалификации действующих сотрудников опеки и попечительства.

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По словам Татьяны Голиковой, в кабмине уже "фактически состоялось" решение снять с органов опеки полномочия по обеспечению жильем детей-сирот. "Они будут переданы в профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством", - уточнила вице-премьер.

По данным Счетной палаты, в очереди на жилье сейчас находятся порядка 193 тысяч человек. Ежегодно выделяется 25-28 тысяч квартир, но потребность растет быстрее, рассказал глава СП Алексей Кудрин. Он предложил сделать систему более гибкой: использовать жилищные сертификаты, социальный наем. А также задействовать возможности родителей, ведь 75% очередников - социальные сироты.

По итогам заседания Совета будет подготовлено решение и сформулированы поручения президента РФ, поскольку именно глава государства был инициатором создания этой структуры. Валентина Матвиенко надеется, что инициативы Совета получат поддержку в Кремле.

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