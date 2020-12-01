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01.12.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Многодетным семьям помогут построить дома

Текст: Марина Трубилина
Многодетным семьям проще станет погасить ипотечные кредиты. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила расширение вариантов использования выплат в 450 тысяч рублей.
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Программа господдержки семей, воспитывающих не меньше троих детей и выплачивающих кредит за жилье, была запущена в конце сентября прошлого года. Если третий или последующий ребенок родился не ранее 2019 года, семья может претендовать на списание с помощью государства ипотечного долга на сумму до 450 тысяч рублей. Этот порядок будет касаться многодетных родителей, у которых ребенок родится до конца 2022 года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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За год работы программы госпомощью воспользовались около 70 тысяч многодетных семей. Однако более 6 тысяч семей получили отказы, поскольку брали кредиты, например, не только на покупку квартиры, но и на ее ремонт. Или не просто на покупку дома, но на его строительство.

Теперь же предполагается внести поправки в законодательство, которыми будет разрешено погашать долги и по таким кредитам. К примеру, если их целью указано строительство объекта индивидуального дома или приобретение объекта незавершенного строительства. Чтобы средства использовались по назначению, направлять материальную помощь на погашение таких кредитов можно будет только после окончания строительства и госрегистрации права собственности на дом.

Также законопроектом предполагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами по договорам, на погашение которых направляются средства господдержки. Сейчас, указывается в пояснительной записке к законопроекту, закон не ограничивает перечень заимодавцев. И некоторые организации предоставляют займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами. Это значительно увеличивает затраты семьи из-за оплаты повышенных процентов и может привести к обращению взыскания на заложенное жилье гражданина (как правило, единственное).

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Аппарат Правительства

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