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Рубрика: Происшествия

Предложено разоружить

В МВД направлено предложение пожизненно лишать права на оружие за участие в беспорядках
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8325)
Лишать граждан навсегда права на приобретение и владение охотничьими и спортивными ружьями, карабинами, травматическими и газовыми пистолетами предложено за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках. Письмо с такой инициативой направил в МВД России директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Владеть оружием может человек с хорошей репутацией. С незакрытой судимостью не обращаться. Фото: РИА Новости

Почему политолог обратился в МВД, а не в Росгвардию, которая сейчас занимается лицензированием гражданского оружия? Видимо, потому, что пока именно участковые уполномоченные полиции выдают претенденту на двустволку или травматику первоначальный вердикт - можно ему разрешить владеть стволом или нет. Исторически сложилось так, что и сейчас участковый проверяет, есть ли у претендента на ствол необходимые условия для хранения оружия и соответствует ли он сам требованиям законодательства. То есть имеется ли у гражданина сейф, живет ли он как минимум в отдельной комнате, куда доступ посторонним закрыт, характеризуется ли положительно.

И подпись участкового под заявлением претендента на оружие - первая. Это логично. Кто лучше участкового обязан знать своих граждан? И пока эту схему контроля не меняют.

По информации RT, Антон Орлов просит МВД оценить целесообразность внесения изменений в Закон "Об оружии" в части установления пожизненного запрета на приобретение и владение оружием для граждан, дважды в течение года совершивших административное правонарушение по статье 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП РФ. Или совершивших преступление по статье 212 "Массовые беспорядки" УК РФ.

Как это происходит сегодня?

Сейчас человек, дважды привлеченный в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лишается права на приобретение оружия. Разумеется, получить такое ограничение можно и за правонарушения, совершенные в ходе массовых беспорядков.

Но вот в чем фишка: после истечения срока административного наказания или после погашения судимости по уголовному делу гражданин вновь получает возможность претендовать на лицензию на приобретение оружия. Теперь же из этой категории "лишенцев" предложено особо выделить участников незаконных акций.

Сейчас после истечения срока наказания гражданин вновь получает возможность претендовать на лицензию на приобретение оружия

Такие предложения, только по другому поводу, уже поступали не только в МВД, но и обсуждались в Госдуме. Предлагалось пожизненно лишать права на владение оружием за ношение этого оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Госдума продлевает срок перерегистрации охотничьего оружия

Но пока ношение огнестрельного оружия в пьяном виде наказывается административным штрафом либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет. В общем, не пожизненно.

Кроме того, депутатами предполагалась и возможность приостановления действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал и другие административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия. Но - тоже в состоянии опьянения. Более того, предполагалось усовершенствовать механизм своевременного выявления людей, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья. Но неясен этот самый механизм выявления таких владельцев гражданского оружия.

Можно с большой долей вероятности предположить, что в случае обсуждения новой инициативы мнения разделятся и у замысла появятся как ярые сторонники, так и горячие противники.

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