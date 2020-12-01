Напавший на доставщика пиццы мужчина задержан в Москве

Полицейские задержали мужчину, с ножом напавшего на доставщика пиццы в Москве. Об этом сообщает сайт KP.Ru.

Инцидент произошел несколько дней назад в Можайском районе столицы. Доставлявший заказ курьер подвергся нападению, когда свернул во двор. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал отдать ему содержимое термосумки. Но курьер оказал сопротивление, и нападавший был вынужден ретироваться.

Пострадавший тут же сообщил о происшествии в полицию, и подозреваемый уже через час был задержан. Объяснить причину своего поступка он так и не смог.