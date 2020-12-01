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Рубрика: Происшествия

Названы основные способы мошенничества по телефону и в Сети

Текст: Иван Черноусов
Миллениалы отдают мошенникам в четыре раза меньше денег, чем люди старшего поколения. Такие данные приводят специалисты по безопасности Atlas VPN со ссылкой на данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В возрасте от 20 до 40 лет люди чаще всего попадаются на удочку интернет-аферистов. А люди старше 70 лет чаще всего общаются со злоумышленниками по телефону. "Наиболее частый способ телефонного обмана - это фальшивые службы безопасности банка, которые указывают абоненту на то, что с его счетом была произведена попытка мошенничества, - рассказывает Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества. - Конкретные способы отъема денег у населения варьируются: либо человеку предлагают установить специальное приложение на телефон якобы от банка (являющееся трояном, похищающим деньги или программой удаленного доступа); либо он диктует данные своей карты, включая CVV код фальшивому "сотруднику банка", либо называет по телефону код из СМС, тем самым подтверждая перевод своих средств на чужой счет".

Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш"
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По словам эксперта, для пожилых людей у мошенников есть отдельный арсенал социальной инженерии: например, звонки с выгодным предложением от Пенсионного фонда (прибавка пенсии через оформление новой карты, в процессе пенсионер называет мошеннику свои данные). "Другая разновидность мошенничества, популярная и до бума "черных колл-центров": когда имитируется, что в беду попал родственник, близкий человек, например, внук, и ему срочно нужно перевести денег для выхода из ситуации (или передать с помощью курьера-сообщника мошенников)", - объясняет Кузьменко.

Есть и другие способы, например, сообщение о фальшивом выигрыше в лотерею или выплатах от государства, с предложением предварительно сообщить свои данные или оплатить какой-то технический взнос. "Мошенники также могут представляться соцработниками или медиками. Есть сообщения и о случаях, когда мошенники цинично обрабатывают одну и ту же базу по второму разу, представляясь уже сотрудниками полиции, которые как раз расследуют телефонные преступления", - продолжает Кузьменко.

Специалист рекомендует провести пожилым родственникам ликбез о том, что том, что никому нельзя доверять и никому нельзя ничего сообщать (так же как впускать в квартиру незнакомых людей) и по возможности установить ограничения для ежедневного перевода с карты, чтобы нельзя было вывести все за один раз в случае мошенничества.

Что касается "разводов" через интернет, то мошенники используют множество различных приемов, чтобы заставить пользователей интернет-ресурсов перевести им деньги. "Один из таких приемов - это создание фишинговых сайтов, на которых по сниженной цене продаются популярные товары, в основном дорогостоящая техника, но это могут быть и авиабилеты, билеты на спортивные мероприятия, подарочные карты и т.д, - объясняет Екатерина Килюшева, руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies. - Особенно актуальна эта схема в период распродаж, например в "черную пятницу" или перед Новым годом, когда люди активно ищут выгодные предложения на разных сайтах, и даже слишком большие скидки не всегда вызывают подозрения. В результате пользователи либо сами переводят деньги на счет злоумышленников, либо через поддельную форму оплаты передают им реквизиты карты и код подтверждения операции".

По словам эксперта, преступники могут использовать разные темы в качестве основы для создания таких сайтов, к примеру, в разгар пандемии они предлагали заказать средства индивидуальной защиты от коронавируса, а позже скорее всего станут популярны магазины, продающие вакцину от COVID-19, или сервисы по записи на платную вакцинацию. "Но суть их остается одинаковой - вынудить пользователя оплатить несуществующую услугу или товар", - говорит Килюшева.

Фото: iStock
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Еще одним популярным способом обмана в интернете является мошенничество на сайтах объявлений. "В последнее время часто встречаются ситуации, когда пользователю предлагают перейти из официального приложения в мессенджер, а дальше отправляют ссылку для оплаты доставки, которая ведет на фишинговую страницу, похожую на реальную страницу оплаты. Хорошо известен старый метод, когда злоумышленники взламывают аккаунт пользователя в социальных сетях и отправляют сообщения его знакомым из контактного листа, где под разными предлогами просят перевести деньги на карту", - поясняет эксперт.

Происшествия Преступления Криминал

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