Названы основные способы мошенничества по телефону и в Сети

Миллениалы отдают мошенникам в четыре раза меньше денег, чем люди старшего поколения. Такие данные приводят специалисты по безопасности Atlas VPN со ссылкой на данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

В возрасте от 20 до 40 лет люди чаще всего попадаются на удочку интернет-аферистов. А люди старше 70 лет чаще всего общаются со злоумышленниками по телефону. "Наиболее частый способ телефонного обмана - это фальшивые службы безопасности банка, которые указывают абоненту на то, что с его счетом была произведена попытка мошенничества, - рассказывает Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества. - Конкретные способы отъема денег у населения варьируются: либо человеку предлагают установить специальное приложение на телефон якобы от банка (являющееся трояном, похищающим деньги или программой удаленного доступа); либо он диктует данные своей карты, включая CVV код фальшивому "сотруднику банка", либо называет по телефону код из СМС, тем самым подтверждая перевод своих средств на чужой счет".

По словам эксперта, для пожилых людей у мошенников есть отдельный арсенал социальной инженерии: например, звонки с выгодным предложением от Пенсионного фонда (прибавка пенсии через оформление новой карты, в процессе пенсионер называет мошеннику свои данные). "Другая разновидность мошенничества, популярная и до бума "черных колл-центров": когда имитируется, что в беду попал родственник, близкий человек, например, внук, и ему срочно нужно перевести денег для выхода из ситуации (или передать с помощью курьера-сообщника мошенников)", - объясняет Кузьменко.

Есть и другие способы, например, сообщение о фальшивом выигрыше в лотерею или выплатах от государства, с предложением предварительно сообщить свои данные или оплатить какой-то технический взнос. "Мошенники также могут представляться соцработниками или медиками. Есть сообщения и о случаях, когда мошенники цинично обрабатывают одну и ту же базу по второму разу, представляясь уже сотрудниками полиции, которые как раз расследуют телефонные преступления", - продолжает Кузьменко.

Специалист рекомендует провести пожилым родственникам ликбез о том, что том, что никому нельзя доверять и никому нельзя ничего сообщать (так же как впускать в квартиру незнакомых людей) и по возможности установить ограничения для ежедневного перевода с карты, чтобы нельзя было вывести все за один раз в случае мошенничества.

Что касается "разводов" через интернет, то мошенники используют множество различных приемов, чтобы заставить пользователей интернет-ресурсов перевести им деньги. "Один из таких приемов - это создание фишинговых сайтов, на которых по сниженной цене продаются популярные товары, в основном дорогостоящая техника, но это могут быть и авиабилеты, билеты на спортивные мероприятия, подарочные карты и т.д, - объясняет Екатерина Килюшева, руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies. - Особенно актуальна эта схема в период распродаж, например в "черную пятницу" или перед Новым годом, когда люди активно ищут выгодные предложения на разных сайтах, и даже слишком большие скидки не всегда вызывают подозрения. В результате пользователи либо сами переводят деньги на счет злоумышленников, либо через поддельную форму оплаты передают им реквизиты карты и код подтверждения операции".

По словам эксперта, преступники могут использовать разные темы в качестве основы для создания таких сайтов, к примеру, в разгар пандемии они предлагали заказать средства индивидуальной защиты от коронавируса, а позже скорее всего станут популярны магазины, продающие вакцину от COVID-19, или сервисы по записи на платную вакцинацию. "Но суть их остается одинаковой - вынудить пользователя оплатить несуществующую услугу или товар", - говорит Килюшева.

Еще одним популярным способом обмана в интернете является мошенничество на сайтах объявлений. "В последнее время часто встречаются ситуации, когда пользователю предлагают перейти из официального приложения в мессенджер, а дальше отправляют ссылку для оплаты доставки, которая ведет на фишинговую страницу, похожую на реальную страницу оплаты. Хорошо известен старый метод, когда злоумышленники взламывают аккаунт пользователя в социальных сетях и отправляют сообщения его знакомым из контактного листа, где под разными предлогами просят перевести деньги на карту", - поясняет эксперт.