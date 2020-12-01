Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу

Запланированные на вторник, 1 декабря, мероприятия Татьяны Москальковой отменяются из-за того, что она находится на карантине, сообщила пресс-служба российского омбудсмена.

Этим запланированным мероприятием был четвёртый всероссийский единый урок "Права человека" для школьников и студентов, Он должен был пройти 1 декабря, в том числе и в дистанционном формате.

"К сожалению, уполномоченный с завтрашнего дня на карантине... Мероприятие отменяется", - заявила пресс-служба. Уточнив при этом, что сама Москалькова здорова.

Напомним, что ранее она призвала омбудсменов других стран, собравшихся в Москве на конференцию, вакцинироваться от коронавируса, отметив, что готова и сама это сделать в ближайшее время, и оказать коллегам необходимую помощь в получении вакцины.