Новости

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама 03:21
ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле 02:50
СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря 02:24
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 00:20
Рубрика: Спорт

На старте Петр Иванов

У ВФЛА появился новый президент
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8324)
Президент Федерации триатлона России (ФТР) Петр Иванов избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отчетно-выборная конференция прошла в понедельник в здании Олимпийского комитета России.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

За Иванова проголосовали 56 человек. На этот пост также претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова (7 голосов) и менеджер Михаил Гусев (10 голосов), директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников, который принял решение снять свою кандидатуру в пользу Петра Иванова, и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, снявшийся с выборов в пользу Приваловой.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Президент ВФЛА Евгений Юрченко покинул свой пост

Привалова и Гусев, проигравшие на выборах, а также экс-рекордсмены мира в прыжках с шестом Светлана Абрамова и Радион Гатауллин, призер Игр Доброй воли-1988 в семиборье Наталья Шубенкова и председатель Всероссийской коллегии судей, вице-президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Антон Уйк вошли в президиум организации.

У Иванова, руководящего Федерацией триатлона России с декабря 2016 года, большой опыт управления не только в спортивной сфере. С 2006 по 2013 год он возглавлял Мосгортранс, а с 2016 по 2020 год - Федеральную пассажирскую компанию. В октябре 2020-го стал генеральным директором дочерней компании РЖД - "Скоростные магистрали".

Теперь именно Петру Иванову предстоит выводить российскую легкую атлетику из кризиса. Напомним, что ВФЛА с 2015 года лишена аккредитации во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинговых нарушений. Наши чистые спортсмены были вынуждены выступать в нейтральном статусе. Однако в этом году из-за "дела Лысенко" россиянам вообще приостановили выдачу допусков на какие-либо международные старты. Комиссия ВФЛА по восстановлению готовит дорожную карту. Совет World Athletics продлил срок для завершения этой работы до 1 марта 2021 года.

Бывших сотрудниц ВФЛА дисквалифицировали

Новый президент ВФЛА сообщил журналистам, что уже во вторник собирается связаться с рабочей группой World Athletics, которой руководит Руне Андерсен. Кроме того, Петр Иванов планирует восстановить деятельность попечительского совета ВФЛА и найти спонсоров, которые готовы поддержать нашу легкую атлетику.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спортивные организации Всероссийская федерация легкой атлетики

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"