Президент Федерации триатлона России (ФТР) Петр Иванов избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Отчетно-выборная конференция прошла в понедельник в здании Олимпийского комитета России.

За Иванова проголосовали 56 человек. На этот пост также претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова (7 голосов) и менеджер Михаил Гусев (10 голосов), директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников, который принял решение снять свою кандидатуру в пользу Петра Иванова, и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, снявшийся с выборов в пользу Приваловой.

Привалова и Гусев, проигравшие на выборах, а также экс-рекордсмены мира в прыжках с шестом Светлана Абрамова и Радион Гатауллин, призер Игр Доброй воли-1988 в семиборье Наталья Шубенкова и председатель Всероссийской коллегии судей, вице-президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Антон Уйк вошли в президиум организации.

У Иванова, руководящего Федерацией триатлона России с декабря 2016 года, большой опыт управления не только в спортивной сфере. С 2006 по 2013 год он возглавлял Мосгортранс, а с 2016 по 2020 год - Федеральную пассажирскую компанию. В октябре 2020-го стал генеральным директором дочерней компании РЖД - "Скоростные магистрали".

Теперь именно Петру Иванову предстоит выводить российскую легкую атлетику из кризиса. Напомним, что ВФЛА с 2015 года лишена аккредитации во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинговых нарушений. Наши чистые спортсмены были вынуждены выступать в нейтральном статусе. Однако в этом году из-за "дела Лысенко" россиянам вообще приостановили выдачу допусков на какие-либо международные старты. Комиссия ВФЛА по восстановлению готовит дорожную карту. Совет World Athletics продлил срок для завершения этой работы до 1 марта 2021 года.

Новый президент ВФЛА сообщил журналистам, что уже во вторник собирается связаться с рабочей группой World Athletics, которой руководит Руне Андерсен. Кроме того, Петр Иванов планирует восстановить деятельность попечительского совета ВФЛА и найти спонсоров, которые готовы поддержать нашу легкую атлетику.