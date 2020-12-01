Осужденных к принудительным работам жителей столицы, а таких, к слову, в последнее время становится все больше, отныне станут размещать в Зеленограде. Управление ФСИН по Москве открыло там первый в столичном регионе исправительный центр для отбывания наказания таких осужденных. Ранее "приговоренных к труду" отправляли в другие регионы, в частности, в Тверскую область.

"Первый участок, функционирующий в режиме исправительного центра, открыт на территории колонии-поселения № 2 в Зеленограде. Он изолирован от других осужденных и рассчитан пока на размещение 21 человека", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

Отмечается, что в центре созданы все необходимые условия для подобных осужденных. В здании общежития расположены спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, душевые кабины и стиральные машины, кабинет для проведения социальной и воспитательной работы.

В центре уже содержатся первые осужденные, которые трудоустроены в местной управляющей компании. В "Жилищнике ЗелАО" рассказали, что станут нанимать осужденных на должность дворников, чтобы компенсировать кадровый голод, возникший из-за закрытия границ.

Из зарплаты осужденных производят удержания в размере, установленном приговором суда, а также по имеющимся исполнительным листам. Кроме того, они возмещают расходы на свое проживание.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление, совершенное впервые. Работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. Из зарплаты осужденных в доход государства удерживается от 5 до 20 процентов их заработка. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой или второй групп, беременным, женщинам с детьми до трех лет, военнослужащим, женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет.

За уклонение от принудительных работ осужденному грозит замена наказания лишением свободы

Осужденным к принудительным работам запрещено покидать исправительный центр в ночное и нерабочее время, в выходные и праздники без разрешения администрации. Для решения неотложных вопросов им могут разрешить краткосрочный выезд за пределы центра на срок до пяти суток. За уклонение от работ осужденному грозит замена наказания лишением свободы.

Кроме принудительных работ в российском уголовном законодательстве предусмотрены наказания в виде исправительных и обязательных работ. Исправительные работы можно отрабатывать на своем месте, перечисляя при этом от 5 до 20 процентов своей зарплаты по приговору суда. Живут такие осужденные у себя дома, как и приговоренные к обязательным работам, которые выполняются в свободное время. Такие работы не оплачиваются, назначаются они в часах - на срок до 480 часов, но не более 4 часов в сутки.