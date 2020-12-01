Более двух тысяч москвичей в этом году подали в ЗАГС заявления на смену имени. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы мониторинга комплексного развития столицы. Анализ статистики показывает, что услуга пользуется стабильным спросом. Каждый месяц исправно более 700 горожан становятся официально "новыми людьми". Что заставляет их идти на такой шаг?

В эту статистику входит смена не только самого имени, но также фамилий и отчеств. В некоторых случаях ФИО меняется целиком, и из ЗАГСа выходит совсем новый человек. "Я верю, что имя дается нам как судьба, оно предопределяет наши испытания", - считает нумеролог Антон Гаевский, который сам называет себя на одном из YouTube-каналов Радомиром. Сменить имя мужчину подтолкнуло увлечение философией религии и вообще бытия в целом. "Первое, что я заметил после перемены имени, - от меня как-то отпочковались старые знакомые, - говорит нумеролог. - Но появились новые, жизнь словно пошла по другому пути". Все шло хорошо, однако были проблемы с деньгами. Нумерология и сопутствующие околонаучные дисциплины "подсказали", что дело может быть как раз в перемене имени. Дело в том, что имя Антон имеет "денежную" энергетику, в то время как Радомир в большей степени бессребреник. "Вот и стал официально опять Антоном", - объясняет мотивацию нумеролог. Правда, пока с деньгами все еще туго, но энергетика, верит он, существует, и скоро дело пойдет как надо.

Пытаясь направить судьбу в нужное русло, Антон-Радомир менял и имя, и фамилию, и отчество. Однако зачастую для полного счастья в жизни достаточно сменить только имя. На YouTube и в соцсетях встречается немало примеров, когда люди, основываясь на эмоциональном подъеме, выбирают себе необычное имя. Например, для блогера Кристины определяющим временем для судьбоносного решения стал октябрь. "Несколько лет у меня была депрессия, я даже наблюдалась в клиниках, - рассказывает девушка. - Как видно, я подсознательно ассоциировала свое состояние с именем". В октябре тоска стала понемногу уходить, настроение улучшалось, появилась надежда на перемены в жизни. И начать девушка решила с себя. "Имя Лета я сама себе придумала, - говорит она. - Оно соответствовало моему настроению идеально". Правда, пришлось менять и другие документы - права, загранпаспорт. Хлопотно, но зато жизнь действительно поменялась в лучшую сторону. Есть и куда более прозаичные примеры. "РГ" уже не раз писала, что родители довольно часто стали давать детям необычные, а подчас даже странные имена. Так, одна из пользователей соцсетей долгое время жила под именем Малина. Что создавало всяческие неудобства в повседневной жизни. Не то что в детском саду и школе, но даже и на работе то и дело "прикалывались". Проблема решилась сама собой. В 20-летнем возрасте девушка пришла в ЗАГС и… просто убрала из имени "лишнюю" букву. Из Малины стала просто Алиной - и как-то все на автомате начало налаживаться. А вообще вариантов с манипуляциями вокруг собственного ФИО может быть множество - об этом свидетельствуют вопросы горожан на официальном портале столичных госуслуг mos.ru. В самом простом случае, когда вам просто захотелось сменить имя, можно обратиться в отдел ЗАГС как по месту рождения, так и по месту жительства. Заявление будет рассмотрено в течение месяца со дня обращения. Но бывают просьбы и куда более экзотичные. Например, девушка собралась замуж, но при этом захотела сменить и фамилию, и имя. Однако "убить трех зайцев" не получится. Как отмечают в ЗАГСе, смена имени при регистрации брака не предусмотрена. "В данной ситуации при регистрации брака рекомендуется оставить добрачную фамилию, после чего обратиться в отдел ЗАГС для подачи заявления о перемене имени, в рамках которого можно сменить и фамилию", - говорят регистраторы.

Случается так, что жены сначала берут фамилию мужа, а потом внезапно передумывают. Паспорт не меняют, но свидетельство-то о браке уже готово! В таком случае, отмечают в ЗАГСе, придется сначала менять паспорт, потом - фамилию, и на основании этих документов вносить изменения в свидетельство о браке.

"При регистрации рождения назвали дочку Машей, а сейчас, через пару месяцев, засомневались, - дают очередную головоломку москвичи. - Не подходит ей это имя. Как можно поменять имя, куда обращаться?" Пока ребенок не достиг 14-летнего возраста, менять ему имя можно только с разрешения органа опеки и попечительства. И только с официальной бумагой оттуда стоит обращаться в ваш ЗАГС и попытаться снова "сопоставить" имя с характером дочки. А там, как знать, может, в 18 лет экс-Маша захочет вернуть себе первоначальную карму.

Кстати

Как сейчас называют детей

В этом году москвичи выбирали для малышей оригинальные и звучные имена. Среди женских можно выделить Малину, Радость, Мадонну и даже… Россию! Родители мальчиков имя Космос дали двум малышам. Еще одного новорожденного назвали Люцифером. Встречались и такие нетривиальные имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина.

Конкретно

При подаче заявления на смену имени необходимо представить:

- паспорт;

- свое свидетельство о рождении;

- свидетельство о заключении брака (если вы состоите в браке). Если вы неоднократно состояли в браке и каждый раз меняли фамилию на фамилию супруга, необходимо представить справки о заключении предыдущих браков;

- свидетельство о расторжении брака (если вы разведены). Если вы состояли не в одном браке, необходимо представить свидетельства о расторжении предыдущих браков;

- свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей.

За государственную регистрацию перемены имени уплачивается государственная пошлина в размере 1600 руб., за внесение в связи с переменой имени изменений в записи актов, включая выдачу новых свидетельств - 350 руб. за каждое свидетельство.

Знаете ли вы, что…

…иногда имена и фамилии людей чудесным образом соотносятся с их профессиями. В Рунете немало коллекций табличек с дверей разных учреждений, где встречаются такие сочетания:

нотариус Мария Жадина

главный бухгалтер Евгения Честная

шеф-повар Максим Сырников

директор коньячного завода Валентин Наливайченко

фехтовальщик Виктор Кровопусков