Делаем новых людей
В эту статистику входит смена не только самого имени, но также фамилий и отчеств. В некоторых случаях ФИО меняется целиком, и из ЗАГСа выходит совсем новый человек. "Я верю, что имя дается нам как судьба, оно предопределяет наши испытания", - считает нумеролог Антон Гаевский, который сам называет себя на одном из YouTube-каналов Радомиром. Сменить имя мужчину подтолкнуло увлечение философией религии и вообще бытия в целом. "Первое, что я заметил после перемены имени, - от меня как-то отпочковались старые знакомые, - говорит нумеролог. - Но появились новые, жизнь словно пошла по другому пути". Все шло хорошо, однако были проблемы с деньгами. Нумерология и сопутствующие околонаучные дисциплины "подсказали", что дело может быть как раз в перемене имени. Дело в том, что имя Антон имеет "денежную" энергетику, в то время как Радомир в большей степени бессребреник. "Вот и стал официально опять Антоном", - объясняет мотивацию нумеролог. Правда, пока с деньгами все еще туго, но энергетика, верит он, существует, и скоро дело пойдет как надо.
Пытаясь направить судьбу в нужное русло, Антон-Радомир менял и имя, и фамилию, и отчество. Однако зачастую для полного счастья в жизни достаточно сменить только имя. На YouTube и в соцсетях встречается немало примеров, когда люди, основываясь на эмоциональном подъеме, выбирают себе необычное имя. Например, для блогера Кристины определяющим временем для судьбоносного решения стал октябрь. "Несколько лет у меня была депрессия, я даже наблюдалась в клиниках, - рассказывает девушка. - Как видно, я подсознательно ассоциировала свое состояние с именем". В октябре тоска стала понемногу уходить, настроение улучшалось, появилась надежда на перемены в жизни. И начать девушка решила с себя. "Имя Лета я сама себе придумала, - говорит она. - Оно соответствовало моему настроению идеально". Правда, пришлось менять и другие документы - права, загранпаспорт. Хлопотно, но зато жизнь действительно поменялась в лучшую сторону. Есть и куда более прозаичные примеры. "РГ" уже не раз писала, что родители довольно часто стали давать детям необычные, а подчас даже странные имена. Так, одна из пользователей соцсетей долгое время жила под именем Малина. Что создавало всяческие неудобства в повседневной жизни. Не то что в детском саду и школе, но даже и на работе то и дело "прикалывались". Проблема решилась сама собой. В 20-летнем возрасте девушка пришла в ЗАГС и… просто убрала из имени "лишнюю" букву. Из Малины стала просто Алиной - и как-то все на автомате начало налаживаться. А вообще вариантов с манипуляциями вокруг собственного ФИО может быть множество - об этом свидетельствуют вопросы горожан на официальном портале столичных госуслуг mos.ru. В самом простом случае, когда вам просто захотелось сменить имя, можно обратиться в отдел ЗАГС как по месту рождения, так и по месту жительства. Заявление будет рассмотрено в течение месяца со дня обращения. Но бывают просьбы и куда более экзотичные. Например, девушка собралась замуж, но при этом захотела сменить и фамилию, и имя. Однако "убить трех зайцев" не получится. Как отмечают в ЗАГСе, смена имени при регистрации брака не предусмотрена. "В данной ситуации при регистрации брака рекомендуется оставить добрачную фамилию, после чего обратиться в отдел ЗАГС для подачи заявления о перемене имени, в рамках которого можно сменить и фамилию", - говорят регистраторы.
Случается так, что жены сначала берут фамилию мужа, а потом внезапно передумывают. Паспорт не меняют, но свидетельство-то о браке уже готово! В таком случае, отмечают в ЗАГСе, придется сначала менять паспорт, потом - фамилию, и на основании этих документов вносить изменения в свидетельство о браке.
"При регистрации рождения назвали дочку Машей, а сейчас, через пару месяцев, засомневались, - дают очередную головоломку москвичи. - Не подходит ей это имя. Как можно поменять имя, куда обращаться?" Пока ребенок не достиг 14-летнего возраста, менять ему имя можно только с разрешения органа опеки и попечительства. И только с официальной бумагой оттуда стоит обращаться в ваш ЗАГС и попытаться снова "сопоставить" имя с характером дочки. А там, как знать, может, в 18 лет экс-Маша захочет вернуть себе первоначальную карму.
Как сейчас называют детей
В этом году москвичи выбирали для малышей оригинальные и звучные имена. Среди женских можно выделить Малину, Радость, Мадонну и даже… Россию! Родители мальчиков имя Космос дали двум малышам. Еще одного новорожденного назвали Люцифером. Встречались и такие нетривиальные имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина.
При подаче заявления на смену имени необходимо представить:
- - паспорт;
- - свое свидетельство о рождении;
- - свидетельство о заключении брака (если вы состоите в браке). Если вы неоднократно состояли в браке и каждый раз меняли фамилию на фамилию супруга, необходимо представить справки о заключении предыдущих браков;
- - свидетельство о расторжении брака (если вы разведены). Если вы состояли не в одном браке, необходимо представить свидетельства о расторжении предыдущих браков;
- - свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей.
За государственную регистрацию перемены имени уплачивается государственная пошлина в размере 1600 руб., за внесение в связи с переменой имени изменений в записи актов, включая выдачу новых свидетельств - 350 руб. за каждое свидетельство.
…иногда имена и фамилии людей чудесным образом соотносятся с их профессиями. В Рунете немало коллекций табличек с дверей разных учреждений, где встречаются такие сочетания:
нотариус Мария Жадина
главный бухгалтер Евгения Честная
шеф-повар Максим Сырников
директор коньячного завода Валентин Наливайченко
фехтовальщик Виктор Кровопусков