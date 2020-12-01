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01.12.2020 21:09
Рубрика: Происшествия

В московских Сокольниках введен карантин по бешенству

Текст: Ирина Огилько

На территории района Сокольники в Восточном округе Москвы введен карантин по бешенству. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Как сообщает портал мэра Москвы, на территории округа было обнаружено дикое животное, зараженное бешенством. Теперь в этом районе запрещено до 1 февраля 2021 года проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными. Также их нельзя вывозить за пределы района.

Как напоминают в комитете ветеринарии Москвы, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства, нужно раз в год делать прививку. Ее можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации или привить поливалентной вакциной сразу от нескольких заболеваний, включая бешенство. Записаться на процедуру можно на портале mos.ru.

Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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