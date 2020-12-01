В Москве первого декабря ожидается снег

В столичном регионе первого декабря ожидается снег, температура воздуха не выше +1 градуса и высокое атмосферное давление. Такой прогноз сделали специалисты Метеобюро Москвы и области.

По их данным, во вторник в столице от -1 до +1, временами будет идти снег. Выпасть за сутки может 1-3 мм осадков. Не исключено, что в середине дня сквозь тучи покажется солнце. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что на 10 единиц выше нормы.

Метеорологи предупреждают, что высокое давление и влажность, а также длительное отсутствие солнца могут вызвать ухудшение самочувствия метеозависимых людей.