Видео: В Подмосковье украли автомобили на 5 млн рублей

Серия автоугонов произошла в Солнечногорске и Дмитрове.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в вечернее время похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный на стоянке одного из торговых центров в поселки Ржавки.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск установили и при поддержке Росгвардии в Дмитровском городском округе задержали подозреваемых в "гараже-отстойнике", где была обнаружена похищенная иномарка. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 34 лет.

По мнению полиции, эти автоворы причастны к совершению еще одного аналогичного преступления на территории Дмитровского городского округа. Общая сумма ущерба от 2-х преступлений составила около 5 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Фигурантам заключены под стражу.