Четыре десантных корабля Тихоокеанского флота для налаживания пассажирского сообщения между Владивостоком и островом Русский выделили по просьбе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. 1 декабря один из кораблей совершил первый рейс на остров.

Это был пробный рейс. Расписание работы десантных кораблей между причалами у морского вокзала во Владивостоке и Поспелово на острове Русском пока уточняется в мэрии Владивостока. Для перевозок будут привлечены десантные катера проекта "Иван Карцов", ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре корабля способны перевести более 150 пассажиров.

Вот уже несколько дней транспортировкой жителей острова на материковую часть Владивостока занимается только один гражданский паром "Босфор Восточный", на который кроме пассажиров вмещается не более двух десятков автомобилей. Уехать на нем очень сложно, в очереди стоят десятки машин по четыре-пять часов. Паром ходит раз в два часа, время в пути 35 минут.

Движение по Русскому мосту на остров закрыто 21 ноября из-за обледенения вант. Его обещали открыть 26-го, потом 30-го ноября, но теперь дату перенесли на более позднее неназванное время.

Надежда на таяние льда была на солнце, оно хоть и светит все последние дни ярко, но лед по ним тает плохо. Теперь ванты чистят альпинисты. Уже очищены 118 из 168 вант.