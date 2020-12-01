На Курилах осудили трех военнослужащих за грабежи и вымогательство

На Курильских островах осудили трех военнослужащих по контракту одной из воинских частей за грабежи и вымогательство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Сахалинской области.

По данным следствия, преступники неоднократно вымогали деньги у своих сослуживцев, угрожая им физической расправой.

По решению суда один обвиняемый получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, второго фигуранта дела приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 40 тысяч рублей. Третий подозреваемый заплатит штраф - 10 тысяч рублей.