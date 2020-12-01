Сахалинец поджег бензобак машины в попытке растопить лед

Житель Южно-Сахалинска поджег бензобак своей машины на заправке, пытаясь растопить лед.

По данным "Вести.ru", инцидент произошел в ночь на вторник. Мужчина, только что помывший автомобиль, приехал на АЗС на углу Проспекта Мира. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, водитель расплатился, затем вставил пистолет в топливный бак. После этого обратил внимание на лед, образовавшийся у горловины бака после мойки.

Недолго думая, он достал из салона зажигалку и поднес ее к замерзшей жидкости. Пары бензина вспыхнули мгновенно. Незадачливый автолюбитель смог выдернуть пистолет из бака. А справился с возгоранием подоспевший на помощь сотрудник АЗС. Он применил огнетушитель.

Мужчина отъехал к кассе и пробыл на месте около часа, решив нужные вопросы с сотрудниками заправочной станции.

Кстати, по версии пассажирки того самого автомобиля, водитель поднес к баку не зажигалку, а ключ зажигания - якобы именно была предпринята попытка убрать лед.