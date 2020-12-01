В Якутии экс-глава города осужден за превышение полномочий

В Якутии бывший исполняющий обязанности главы города Нюрба и его соучастник признаны виновными в превышении должностных полномочий при строительстве объектов энергоснабжения на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

Как установили следствие и суд, в 2013 году между администрацией Нюрбы и ООО "Атлант" были заключены два муниципальных контракта на строительство внешнего энергоснабжения 400 участков под жилые дома в микрорайоне "Березовка". Общая сумма контрактов превысила 15,6 миллиона рублей.

В декабре того же года администрацией города были подписаны предоставленные подрядчиком документы о стоимости выполненных работ. На этом основании на расчетный счет подрядчика были перечислены бюджетные средства в полном объеме.

"В ходе проверки, проведенной органами прокуратуры и УФСБ России по Республике Саха (Якутия), установлено, что работы, указанные в актах выполненных работ, выполнены частично. Работы по муниципальным контрактам не выполнены на общую сумму свыше 5 миллионов 600 тысяч рублей", - сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Бывший и.о. главы города приговорен к 3,5 года лишения свободы условно. Ему запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на госслужбе и в органах местного самоуправления. Руководитель ООО приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Суд обязал осужденных полностью возместить причиненный ущерб. Для обеспечения его взыскания наложен арест на их имущество - автотранспорт, земельные участки и счета в банках.