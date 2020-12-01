Александр Щеглов назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю

В режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю нового начальника. Указом Президента России на эту должность назначен генерал-майор полиции Александр Щеглов.

Вновь назначенный руководитель свою службу начинал участковым инспектором милиции в Новгородской области. А три последних года возглавлял УМВД России по Забайкальскому краю. По словам министра, "теперь Александру Николаевичу предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в Пермском крае. Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере".

Министр считает, что сегодня ситуация в регионе стабильная.

- Личным составом многое делается для повышения уровня общественной безопасности, защиты граждан от противоправных посягательств. В текущем году общее количество преступлений в крае сократилось на 10%. Меньше стало фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных. Снизилось число противоправных деяний, совершенных ранее судимыми, а также лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Отрадно, что сократилась криминальная активность со стороны несовершеннолетних. Во многом это результат профилактических мер, реализованных во взаимодействии с коллегами из заинтересованных органов и администрации края, - рассказал Владимир Колокольцев.

Глава МВД России потребовал от нового руководителя наращивать усилия по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности. Прежде всего - активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет.

- Нужно еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия. Системно следует подходить к документированию противоправных деяний, совершенных в составе организованных групп или сообществ. Кроме того, необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности. С каждым днем появляются все новые способы совершения киберкраж и кибермошенничеств. Это требует от нас быстрого, адекватного реагирования, постоянного повышения квалификации сотрудников профильных подразделений, - проинструктировал нового начальника главка министр.

Владимир Колокольцев считает, что на повестке дня остается обеспечение экономической безопасности региона, в том числе пресечение преступлений, совершенных в сфере лесозаготовок, оборонно-промышленном комплексе, а также связанных с финансово-кредитной сферой. В поле зрения нового начальника главка должны находиться и вопросы безопасности дорожного движения, соблюдения учетно-регистрационной дисциплины. Акцент был сделан на важности повышения качества и сокращения сроков оказания государственных услуг населению.

- Сейчас на сотрудников полиции возложены дополнительные обязанности. Они связаны с реализацией мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все мероприятия по решению этой задачи, включая профилактику заболеваемости среди личного состава, прошу держать на особом контроле, - напомнил министр.

Справка "РГ"

Александр Николаевич Щеглов службу в системе МВД России начинал участковым инспектором милиции в Новгородской области. Затем работал в подразделении собственной безопасности. Возглавлял районный отдел внутренних дел, занимал различные руководящие должности на региональном уровне, в том числе курировал деятельность всего оперативного блока.

С 2017 года был начальником Управления МВД России по Забайкальскому краю.