Лишенный водительских прав житель Прикамья сбил двух подростков

В городе Кизеле Пермского края в ДТП на улице Пролетарской пострадали две школьницы.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 сбил двух 12-летних девочек, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили переломы рук, а также ссадины лица и тела. В настоящее время им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции установили, что виновник ДТП был лишен водительских прав за вождение автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, во время движения мужчина разговаривал по телефону и плохо контролировал дорожную ситуацию. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.