Лишенный водительских прав житель Прикамья сбил двух подростков

Новости

Названы самые популярные у россиян песни и исполнители 11:31
Ноябрь в столице не дотянул до рекорда, но вошел в тройку лидеров 11:22
В Москве зарегистрировано 6524 новых случая COVID-19 11:19
В Швеции чиновников охраняют от агрессивных граждан 11:16
В Уфе многодетного отца затравили за отказ сдавать деньги в школу 11:09
Синоптики пообещали москвичам снежный Новый год 11:00
В снегах Эвереста обнаружен микропластик 10:59
Путин назвал секрет успеха Хазанова 10:35
Французские десантники применяли противотанковые мопеды 10:20
В Швеции нет планов по вакцинации населения от COVID-19 10:18
В Подмосковье столкнулись 13 автомобилей 10:18
Автор законопроекта о ритуальных услугах спрогнозировал их удешевление 10:18
Володин назвал самый важный закон ноября 10:16
В Москве курьеры разгромили продуктовый магазин 10:07
Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию под Белгородом 10:07
ВТБ снизил ставку по онлайн-ипотеке 10:04
Номинальные доходы россиян выросли в 61 регионе 10:01
Первые БМПТ "Терминатор" поступили в танковую дивизию на Урале 09:51
Мишустин ввел новые гранты для аграриев 09:35
США захотели приобрести Ми-24 и Ан-2 09:35
Пуск "Союза" с космодрома Куру снова отложили 09:27
СМИ: ЦБ реформирует механизм лицензирования всех финансовых институтов 09:15
Оперштаб: Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
В столице Киргизии возобновили работу кинотеатры, фудкорты и компьютерные клубы 08:33
Баста ответил на критику после концерта в Петербурге 08:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Верховный суд разъяснил, когда жилье при разводе нельзя делить поровну
Верховный суд разъяснил, когда жилье при разводе нельзя делить поровну
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 09:31
Рубрика: Происшествия

Лишенный водительских прав житель Прикамья сбил двух подростков

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В городе Кизеле Пермского края в ДТП на улице Пролетарской пострадали две школьницы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани после ДТП арестован водитель "Газели" с лавками вместо кресел

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 сбил двух 12-летних девочек, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили переломы рук, а также ссадины лица и тела. В настоящее время им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции установили, что виновник ДТП был лишен водительских прав за вождение автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, во время движения мужчина разговаривал по телефону и плохо контролировал дорожную ситуацию. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Лавров: РФ готова к любому развитию событий по итогам выборов в США
Чернышенко: Единый номер по COVID-19 доступен во всех регионах
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран
Al Alam: Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия
Роспотребнадзор: Снижение случаев COVID-19 зависит от сознательности россиян
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"