Нижегородских полицейских заподозрили в продаже данных ритуальщикам

В Павловском районе Нижегородской области возбужден ряд уголовных дел в отношении сотрудников дежурной части местного отдела полиции за превышение полномочий. Об этом сообщает СК по региону.

В 2019-2020 годах, по версии следствия, подозреваемые передавали сотрудникам ритуальных служб информацию об умерших гражданах и месте их обнаружения. За это они получали деньги в размере от 3 до 30 тысяч рублей.

Противоправную деятельность сотрудников полиции удалось выявить следователям СК совместно с оперативниками УФСБ и ГУ МВД по региону. Сейчас подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.