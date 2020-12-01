В Казани задержали предполагаемого "поволжского маньяка"

В столице Татарстана задержан подозреваемый в убийстве более 25 пожилых женщин, известный как "поволжский маньяк". Розыск предполагаемого преступника велся с 2012 года, а несколько лет назад за информацию о нем МВД объявило вознаграждение в размере трех миллионов рублей.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, 38-летнего мужчину задержали минувшей ночью, в операции участвовали сотрудники нескольких силовых ведомств. У следователей был образец ДНК преступника, обнаруженный на месте одного из убийств. Он совпал с ДНК задержанного.

Начиная с марта 2011 года в Казани и других городах Татарстана, а также в соседних регионах были зарегистрированы убийства, совершенные по схожему сценарию. Жертвами преступника становились одинокие женщины старше 70 лет. Убийца представлялся сотрудником коммунальных или социальных служб, а попав в квартиру, душил пенсионерок. На месте преступления злоумышленник рассыпал чистящее средство, чтобы сбить со следа собак.