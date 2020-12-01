В Нижнем Новгороде автомобилист сбил детей на пешеходном переходе

В Нижнем Новгороде водитель автомобиля Subaru сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения".

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области. Авария произошла накануне вечером на Московском шоссе. Водитель совершил наезд на двух детей 9 и 10 лет, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В минздраве Нижегородской области сообщили, что оба ребенка в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшую больницу №39. После того, как их состояние удалось стабилизировать, пострадавших перевели в Детскую областную клиническую больницу. Оба ребенка находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.