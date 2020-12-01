В Татарстане школьники отравились антисептиком

Сотрудники прокуратуры в Татарстане начали проверку информации об отравлении школьников парами антисептического средства, которым проводили санитарную обработку.

Инцидент произошел в одной из школ Пестречинского района республики. По данным СМИ, во время первого урока дети почувствовали резь в глазах, сильный зуд на коже и тошноту. Педагоги своевременно среагировали, открыли окна для проветривания помещений, а учеников отвели в соседнее здание дома культуры.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при уборке помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами.

При наличии нарушений будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.