Руководство Министерства культуры Новосибирской области, а также членов администрации местной госфилармонии привлекут к дисциплинарной ответственности с удержанием части премии. Как выяснилось, на ряде мероприятий они находились без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

На прошлой неделе в филармонии состоялось вручение премии деятелям культуры с громким названием "Короли изящных искусств". Кадры с церемонии награждения появились в том числе на личной странице министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой в соцсетях.

О каком-либо соблюдении "режима" на сцене действительно говорить не приходится. Более того, ранее все в той же филармонии и опять же при поддержке областного минкульта был организован международный конкурс дизайнеров "Сибирский кутюрье". Модели находились на сцене без масок. Самыми ответственными оказались технические работники, обслуживающие мероприятие, - осветители и звукорежиссеры не снимали масок даже во время подготовки к проведению финала конкурса. А вот организаторы, опять же во главе с министром, чтобы поздравить победителей, вышли на сцену без средств защиты.

Губернатор назвал такое поведение недопустимым.

- Казалось бы, сегодня мы должны культивировать главную моду - на соблюдение мер санитарной безопасности, - заявил глава региона. -Но эти мероприятия в филармонии, прошло с грубым, даже, я сказал бы, вызывающим, демонстративным нарушением этих мер: без масок, без соблюдения социальной дистанции, в плотном кругу людей, да еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ. Закрывать глаза на этот инцидент я не могу и не буду.

В подтверждение этих слов губернатор дал поручение подготовить документы о привлечении руководства минкульта к дисциплинарной ответственности.