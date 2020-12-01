Из Томска в Китай незаконно вывезли 28 вагонов леса

Таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Китай на сумму более 15 миллионов рублей.

Ценную древесину переправляли за границу через организацию, зарегистрированную в Томске.

- Незаконная продажа лесоматериалов в Китай осуществлялась на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, - сообщает пресс-секретарь Кемеровской таможни Людмила Шилова.

Как выяснилось, контракт был заключен директором томской организации три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие. Однако по липовым допсоглашениям за два года на территорию Китая было отправлено 28 железнодорожных вагонов с лесоматериалами общим объемом более 2,5 тысячи кубических метров.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важного товара в крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.