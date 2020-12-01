В России высадили миллионы новых деревьев

Новости

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям провинции Хама 03:21
ВМС США спишут Bonhomme Richard из-за последствий пожара на корабле 02:50
СМИ: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря 02:24
Посол России в США выразил надежду на продуктивный диалог двух стран 01:58
Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 02:00
Рубрика: Экономика

В России высадили миллионы новых деревьев

Текст: Алексей Дуэль
Этой осенью в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в России были высажены 42 миллиона деревьев. Мероприятие началось 26 августа на Камчатке, а завершилось в Крыму - на полуострове засадили 3,7 гектара земли восемью тысячами саженцев дуба черешчатого, сообщила пресс-служба Рослесхоза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кампанию "Сохраним лес" поддержали все 85 регионов России. Последней к ней присоединилась Астраханская область - затянувшаяся засуха не позволяла приступить к посадкам до середины ноября. По тем же причинам лишь на финальной стадии акции за лопаты взялись в Дагестане, Чечне и в Ивановской области.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
В Госдуму внесен проект о защите российского леса

"Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сказались на масштабе и условиях проведения мероприятий, - отметили в Рослесхозе. - Однако несмотря на пандемию, акцию поддержали все регионы. Общее число участников кампании приблизилось к миллиону человек".

Всего за два года в рамках акции "Сохраним лес", которую проводит Минприроды, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология", были высажены почти 80 млн деревьев. Федеральную кампанию по восстановлению лесов поддержали и общественные природоохранные организации. Так, WWF России при содействии крупной косметической компании с 2015 по 2020 год высадили 8,7 миллиона саженцев ценных хвойных пород на площади в 2,7 тысячи гектаров.

"Для лесовосстановления был выбран регион России с богатейшим разнообразием животных и растений - Республика Алтай, - рассказали в WWF России. - Изюминка проекта - отказ от пестицидов при выращивании саженцев и выбор пород деревьев, характерных для мест посадки, наиболее приспособленных к климатическим условиям региона: cосна кедровая сибирская, ель сибирская, лиственница сибирская, cосна сибирская".

Посадки экологов происходили в местах, где лес погиб в результате природных катаклизмов: пожаров и наводнений, а его естественное восстановление потребовало бы слишком долгого времени.

Экономика Отрасли Экономика Отрасли Ресурсы Общество Природа Общество Экология Правительство Минприроды Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Сибирь

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года