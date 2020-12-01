В России высадили миллионы новых деревьев

Этой осенью в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в России были высажены 42 миллиона деревьев. Мероприятие началось 26 августа на Камчатке, а завершилось в Крыму - на полуострове засадили 3,7 гектара земли восемью тысячами саженцев дуба черешчатого, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Кампанию "Сохраним лес" поддержали все 85 регионов России. Последней к ней присоединилась Астраханская область - затянувшаяся засуха не позволяла приступить к посадкам до середины ноября. По тем же причинам лишь на финальной стадии акции за лопаты взялись в Дагестане, Чечне и в Ивановской области.

"Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сказались на масштабе и условиях проведения мероприятий, - отметили в Рослесхозе. - Однако несмотря на пандемию, акцию поддержали все регионы. Общее число участников кампании приблизилось к миллиону человек".

Всего за два года в рамках акции "Сохраним лес", которую проводит Минприроды, Рослесхоз и Всероссийское общество охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология", были высажены почти 80 млн деревьев. Федеральную кампанию по восстановлению лесов поддержали и общественные природоохранные организации. Так, WWF России при содействии крупной косметической компании с 2015 по 2020 год высадили 8,7 миллиона саженцев ценных хвойных пород на площади в 2,7 тысячи гектаров.

"Для лесовосстановления был выбран регион России с богатейшим разнообразием животных и растений - Республика Алтай, - рассказали в WWF России. - Изюминка проекта - отказ от пестицидов при выращивании саженцев и выбор пород деревьев, характерных для мест посадки, наиболее приспособленных к климатическим условиям региона: cосна кедровая сибирская, ель сибирская, лиственница сибирская, cосна сибирская".

Посадки экологов происходили в местах, где лес погиб в результате природных катаклизмов: пожаров и наводнений, а его естественное восстановление потребовало бы слишком долгого времени.