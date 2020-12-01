В регионах СКФО постоянно проходят рейды с целью выявления товаров без обязательной маркировки. Так, нынешней осенью в Северной Осетии таможенники обнаружили партию немаркированной парфюмерии производства ОАЭ на 1,27 миллиона рублей, а в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Ингушетии - более 13 тысяч пар обуви без цифрового "штампа".

Недавно на центральном рынке Хасавюрта сотрудники дагестанской таможни совместно с представителями УФСБ изъяли 2700 немаркированных меховых изделий стоимостью более 206 миллионов рублей. В пресс-службе дагестанской таможни пояснили, что большая часть шуб реализовывалась без контрольных идентификационных знаков (КИЗ). На 20 шубах КИЗы были, но с информацией, не соответствующей данным товара.

Хасавюртовские рынки известны не только в Дагестане, а далеко за его пределами. Сколько их в точности, не знает, пожалуй, никто. Земельных участков для желающих торговать уже не хватает, и предприимчивые бизнесмены начали возводить павильоны на берегах протекающей у города реки. Один из таких рынков даже получил название "Титаник".

В последнее время часто шли разговоры о переносе всех этих объектов за городскую черту. Но до воплощения планов в жизнь дело так и не дошло. Торговлей занята подавляющая часть работоспособного населения города, и рынки - порой единственный источник дохода горожан. Поэтому неудивительно, что такую партию меха изъяли не в самом крупном городе Северного Кавказа.

В пресс-службе Дагестанской таможни корреспонденту "РГ" рассказали, что с начала 2020 года в республике выявлено и изъято из незаконного оборота немаркированных товаров на сумму более 400 миллионов рублей. Всего на прилавках обнаружено 5186 меховых изделий без идентификаторов. Немало и обуви, реализуемой с нарушением нового закона, - почти десять тысяч пар. Во время рейдов также выявлено около 28 тысяч единиц табачной продукции без акцизной марки. Сотрудники таможни отслеживают, как реализуются и другие товары, подлежащие обязательной маркировке, - духи и туалетная вода, фотокамеры, фотовспышки, шины и покрышки.

Что же делают с таким количеством изъятой продукции? Как рассказали в дагестанском ведомстве, она помещается на склады временного хранения таможни или арестовывается и находится под ответственным хранением у владельца товара.

"Дальнейшие действия с изъятой или арестованной немаркированной продукцией осуществляются в соответствии с решением судебных либо правоохранительных органов. В случае принятия решения о конфискации она передается в территориальный орган Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - рассказали в пресс-службе дагестанской таможни.

Что касается самих нарушителей, то административные или уголовные дела возбуждаются в отношении реализаторов или собственников товаров уже по результатам расследования. К примеру, в отношении двух предпринимателей, продававших шубы на рынке Хасавюрта, возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

Почему же продавцы готовы идти на такой риск? В том числе чтобы привлекать покупателей более низкой ценой. Натуральные меховые изделия и так стоят прилично, и, как рассказала корреспонденту "РГ" махачкалинка Фатима, их стоимость еще подскочила после введения контрольных идентификационных знаков. "Владельцы магазинов не выставляют немаркированные шубы напоказ, а просят для примерки пройти в подсобное помещение. Не думаю, что такой идентификатор является гарантией качества. Мне переплачивать за него не хочется, но скоро, видимо, немаркированных шуб не останется, и у покупателей не будет выбора", - посетовала Фатима.

А у таможенников, скорее всего, в ближайшее время прибавится работы. 23 декабря на заседании Госкомиссии по противодействию контрафакту будет рассмотрен вопрос о подготовке к внедрению обязательной маркировки питьевой воды. Сделать это планируется уже в 2021 году.

- По оценке ФНС, объем теневого рынка воды может достигать 30 процентов. За последние два года, согласно данным МВД, добросовестным производителям причинен ущерб на сумму свыше 400 миллионов рублей. Роспотребнадзор проверил более 50 тысяч объектов торговли и свыше 200 тысяч партий воды, нарушения обязательных требований были обнаружены в ходе 78 процентов ревизий, - сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - Маркировка позволит отследить путь товара - от производства до продажи в рознице.

Справка "РГ"

Напомним, в России первого июля 2020 года введена обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции, с первого октября - духов и туалетной воды, фотокамер и фотовспышек, а с первого ноября - шин и покрышек. Маркировку шуб сделали обязательной в 2019 году. В управлении Роспотребнадзора Дагестана сообщили, что контрольный идентификационный знак является бланком строгой отчетности с элементами защиты от подделки. Красными КИЗ обозначают товары, ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза, зелеными - товары, произведенные на территориях государств - членов Евразийского экономического союза.