Ненецкий округ остался без интернета и связи из-за аварии в Коми

В Ненецком АО ранним утром 1 декабря пропал интернет и возникли проблемы с телефонной связью. Причиной стало повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи в Коми.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на провайдера, кабель был поврежден в 65 километрах от села Усть-Цильма. Из-за аварии жители НАО лишились выхода во всемирную сеть. Им доступны только 20 каналов телевидения и локальные информационные ресурсы. Сотовым телефоном можно воспользоваться через резервный канал по спутнику.

Связь пропала в 5.00, аварийная бригада выехала на место через три часа. Ей предстоит выяснить точную причину аварии. О времени восстановления связи не сообщается.

Поврежденный кабель обеспечивает интернетом, телевидением и телефонной связью всех абонентов Ненецкого округа, где проживают 44 тысячи человек. Это единственный канал связи НАО с "большой землей".