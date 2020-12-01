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Рубрика: Происшествия

После концерта Басты в Петербурге могут закрыть Ледовый дворец

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Петров/ТАСС Фото: Сергей Петров/ТАСС
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Ледовый дворец, один из крупнейших спортивно-концертных комплексов Петербурга, могут временно закрыть после концерта рэпера Басты. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора Ледового дворца Георги Николов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По словам Николова, решение о судьбе комплекса будет приниматься Невским районным судом Петербурга. Роспотребнадзор уже направил туда протокол о возбуждении административного дела.

Стоит отметить, что в Ледовом дворце перенесли все намеченные на декабрь концерты. С 6 декабря на конец ноября следующего года перенесены выступления звезд "Золотого граммофона". Не состоится 11 декабря и "Супер-дискотека 90-х". Правда, в самом спортивно-концертном комплексе утверждают, что афиша была скорректирована еще до концерта Басты. Дело в том, что в Петербурге с 1 декабря вступили в силу новые ограничения, теперь заполняемость концертных залов не должна превышать 25 процентов, и организаторы мероприятий сочли, что привозить звезд в таких условиях не имеет финансового смысла.

Под вопросом проведение хоккейных матчей. Ледовый дворец - это домашняя арена СКА, 7 декабря здесь должен состояться матч с "Динамо Рика", 11 - с "Автомобилистом", а 24 декабря хоккейные фанаты ждут принципиальной игры СКА и "Северстали".

Георги Николов сообщил, что ясности по судьбе хоккейных матчей пока нет.

Напомним, скандал произошел из-за концертов рэпера Басты в Петербурге 27 и 28 ноября. На видеозаписях с выступления артиста было видно, что зрители находятся в зале без масок и не соблюдают социальную дистанцию. На каждом выступлении рэпера было более шести тысяч человек.

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