В Невский районный суд Петербурга поступил иск из-за концерта Басты

В Невский районный суд Петербурга поступили материалы из Управления Роспотребнадзора Северной столицы, касающиеся концерта рэп-исполнителя Басты в Ледовом дворце.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на материалы дела, на концертной площадке зрители не носили средства индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Организаторам концерта вменяется то, что они не обеспечили разделение потоков зрителей и не добились того, чтобы все пришедшие послушать рэпера, сидели на своих местах.

Представители Ледового дворца озвучили явку на концертах Басты. 27 ноября в зале присутствовало 6306 человек, на следующий день - 6208.

Организаторы концерта с предъявленными им претензиями не согласились.

Напомним, ранее сам Баста написал видеообращение, где заявил, что нарушений на концертах в Петербурге не было, а общественный резонанс возник в том числе из-за происков конкурентов.

В то же время сам музыкант выложил на своей странице в Instagram несколько видео с концертов, где видно, как поклонники подпевают исполнителю безо всяких масок.