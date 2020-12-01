В Петербурге фотомодель зарезала своего мужа

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней уроженки Московской области. Молодую женщину подозревают в убийстве своего мужа.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу, трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября в квартире дома на Гагаринской улице. Между супругами вспыхнула ссора. В какой-то момент девушка схватила нож и ударила им в грудь мужа.

Скорая помощь госпитализировала страдавшего в больницу, однако врачам не удалось его спасти: в ту же ночь мужчина скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

По сведениям KP.Ru, обвиняемая - фотомодель известного модного журнала. В Северную столицу они с мужем приехали отдохнуть и жили на съемной квартире. Ссора между супругами возникла на почве ревности: они пригласили на небольшую вечеринку подругу, и муж переусердствовал со знаками внимания гостье.