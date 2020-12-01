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01.12.2020 19:07
Рубрика: Происшествия

Баста! Концерт окончен

Выступление известного рэпера завершилось скандалом из-за танцующего моря людей без масок
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8325)
Проверки после концертов в Санкт-Петербурге рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, начали городской комитет по культуре и территориальное управление Роспотребнадзора. В интернете появилось видео с кадрами, где зрители находятся в зале без масок и толпой подпевают музыканту, не соблюдая безопасную дистанцию.
Зрители, которые пришли на концерт Басты, нарушали все меры предосторожности. Фото: instagram.com / bastaakanoggano Зрители, которые пришли на концерт Басты, нарушали все меры предосторожности. Фото: instagram.com / bastaakanoggano
Зрители, которые пришли на концерт Басты, нарушали все меры предосторожности. Фото: instagram.com / bastaakanoggano

В комитете по культуре сообщили, что вместимость зала не превысила положенные 50 процентов мест. Билеты на концерт стали продавать давно, еще до наступления ограничений, касающихся проведения концертов в Петербурге.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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Вместо танцпола - формата, который в Петербурге временно запрещен, - организаторы поставили у сцены стулья. Всем зрителям измерили температуру. Тем, кто пришел без средств индивидуальной защиты, выдали маски. У гардеробов, касс и других общественных зон была нанесена разметка.

Но тем не менее фотографии и видео с концертов в городском комитете по культуре тоже пристально изучают. Заместитель гендиректора по правовым вопросам Ледового дворца Георги Николов также утверждает: выступления Басты проходили с соблюдением всех предписанных требований.

На вопрос, почему же на кадрах видео можно увидеть танцующих людей без масок, Николов ответил: " К людям, которые снимали маски, подходила охрана и требовала обратно их надеть". Мол, всему виной последняя песня Басты. В едином порыве сотни зрителей встали со своих мест. Это и попало на большую часть видеозаписей.

Сам Баста также заявил, что никаких нарушений в Петербурге не было. В своем видеозаявлении, опубликованном в Instagram, музыкант высказал версию, что "скандал раздувается искусственно конкурентами организаторов концерта, которые в это непростое время не могут добиться заполняемости площадок".

Тем не менее сразу после выступления Басты Ледовый дворец перенес все декабрьские концерты на январь и февраль. В самом спортивно-концертном комплексе "РГ" сообщили, что изменения в афише не связаны с рэпером.

На кадрах видно: зрители находятся в зале без масок и толпой подпевают музыканту, не соблюдая безопасную дистанцию

С 1 декабря в Петербурге требования к культурным мероприятиям ужесточились еще сильнее, сейчас заполняемость концертных залов не должна превышать 25 процентов. В таких условиях организаторы посчитали, что привозить артистов нерентабельно.

Сейчас комитет по культуре Петербурга изучает еще два концерта. Претензии возникли к выступлению группы "Чиж & Co" в клубе "А2". Если концерт Басты был согласован с городскими властями, то выступать Сергею Чигракову комитет по культуре не разрешил. С панк-группой "Бригадный подряд" произошла и вовсе неудобная ситуация, организаторы этого концерта в клубе "Космонавт" в принципе не подавали никаких заявок на согласование мероприятия в городской комитет по культуре.

Тем временем

Роспотребнадзор передал материалы в суд

После проверки концерта Басты в Санкт-Петербурге Роспотребнадзор передал материалы в суд, сообщила глава ведомства Анна Попова. "Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра", - заявила она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и могут принести инфекцию домой и на рабочие объекты", - считает Попова. Премьер-министр Михаил Мишустин действия Роспотребнадзора поддержал: "Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо".

Подготовил Владимир Кузьмин

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