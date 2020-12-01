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Рубрика: Происшествия

В Петербурге воспитательницу признали виновной в смерти ребенка

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшей воспитательнице детского сада. 35-летняя женщина признана виновной в том, что по ее недосмотру погибла трехлетняя девочка.

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Беда случилась в одном из детских садов Калининского района Санкт-Петербурга 26 марта 2020 года во время прогулки на детской площадке. Согласно данным Следственного комитета, воспитательница не следила за детьми должным образом, надолго отвлекалась на посторонние занятия. Оставшаяся без присмотра взрослых девочка повисла между перегородками игрового комплекса, застряв головой между ними. Как уточняют в объединенной пресс-службе судов, малышка находилась в таком положении не меньше девяти минут. Выбраться самостоятельно она не смогла и погибла на месте от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.

Воспитательница вину признала полностью, выразила раскаяние.

Калининский районный суд признал ее виновной по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ). Она осуждена на два года ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической работой и деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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