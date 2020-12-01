В Вологде вандалы сломали новогоднюю ель

В Монастырском саду вологодского микрорайона Прилуки вандалы повалили установленную на днях живую новогоднюю ель с игрушками. Ее буквально сломали под корень.

Об этом происшествии на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Сергей Воропанов. Он отметил, что в прошлом году елку повалил шквалистый ветер, а в этом постарались слишком активные жители Вологды.

Заявление в полицию написал подрядчик, устанавливавший ель. Теперь поиском хулиганов будет заниматься полиция.

Граждан попросили помочь в установлении всех обстоятельств случившегося. Предположительно, елка пострадала от автомобиля.