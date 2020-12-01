СК планирует опросить бывших узников нацистских концлагерей по делу о геноциде

Более тысячи бывших узников фашистских концентрационных лагерей, которые сейчас проживают в Волгоградской области, собирается опросить Следственный комитет. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В Следственном комитете РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. Только на территории Волгоградской области проживает более 1 тысячи бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей", - сообщила она.

По словам Петренко, их рассказы помогут более точно восстановить картину произошедших событий.