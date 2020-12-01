Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море

Североатлантический альянс продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, которая предварила видеосаммит министров иностранных дел стран, входящих в блок. Поводом для этого глава альянса назвал усиление российской военной группировки в Крыму.

"Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе - Грузией и Украиной, - а также тремя странами НАТО - Турцией, Болгарией и Румынией", - сказал он.

Он отметил, что альянс уже имеет серьезное военное присутствие в регионе, и напомнил о развертывании в Румынии тренировочной бригады НАТО.

Видеоконференция глав МИД НАТО пройдет 1-2 декабря. Отдельная сессия для украинского и грузинского министров состоится на второй день, сообщает ТАСС.

Ранее военнослужащие США и Румынии провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море. Издание Forbes назвало эти стрельбы "явным посланием для Москвы", ведь дальность использованных ракет достигает 300 километров, а значит, они вполне достают до российского Крыма.