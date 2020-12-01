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01.12.2020 16:39
Рубрика: Происшествия

В Крыму проверят изъятие 15 детей из многодетной семьи

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю организовало проверку сообщение в СМИ и соцсетях об изъятии детей из многодетной семьи в селе Дубки Симферопольского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным общественников, представители органов опеки изымали детей безосновательно, допустив нарушения. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента, изучив основания и законность процедуры, а также оценить вместе с представителями органов надзора обстановку в семье.

По итогам проверки последует законное обоснованное процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили о том, что 30 ноября начальник управления по делам несовершеннолетних и защите прав администрации Симферопольского района Тарас Луценко пришел к семье Ольги и Юрия Тоцких домой с постановлениями об изъятии на каждого из 15 приемных детей, некоторые из них воспитываются там около десяти лет.

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Тоцкие, сами выпускники детдома, в браке уже около 30 лет. У них четверо родных совершеннолетних детей, двое из которых живут с ними. За время существования семьи в ней прошли воспитание 24 ребенка. Их приемная семья считается самой многочисленной в Симферопольском районе, за одиннадцать лет воспитательной деятельности труд Тоцких неоднократно (до и после воссоединения Крыма с Россией) отмечался министерством образования, науки и молодежи республики.

Ольга Тоцкая рассказала "РГ", что ее супругу, который открыл дверь, Луценко без внятного объяснения причин для изъятия детей вручил постановления, в которых, несмотря на указанное под текстом авторство председателя Симферопольской районной администрации Диониса Алексанова, подписи последнего отсутствовали. Затем, по словам Ольги Леонидовны, Луценко, узнавший от супруга о том, что дети находятся на занятиях в школе, отправился в образовательное учреждение, из которого увез пять воспитанников приемной семьи, в том числе одного мальчика "с индивидуальными особенностями", что предполагают регулярный прием ребенком жизненно важных лекарств.

Ольга Тоцкая рассказала, что незадолго до визита Луценко она выиграла у него судебный процесс: начальник управления обвинял приемных родителей в нецелевом использовании пенсий воспитываемых ими больных детей. Суд первой инстанции вынес решение в пользу Тоцких, после чего истец оспорил судебное решение в апелляционной инстанции. Изъятие чиновником детей многодетная мать расценивает как "травлю" с его стороны.

- Ранее он недвусмысленно давал понять, что нашу семью расформирует, а меня с супругом подведет под уголовную ответственность, - рассказала она.

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