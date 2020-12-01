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01.12.2020 08:55
Рубрика: Происшествия

В Волгограде девочка умерла после укуса собаки

Текст: Наталия Коротченко

В областной детской инфекционной больнице Волгограда в реанимации скончалась восьмилетняя девочка из поселка Заволжский, заразившаяся бешенством от собаки.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, неделю назад из-за жалоб ребенка на боль в ноге родители обратились к врачам. Девочку госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в областную.

По мнению медиков, если бы пострадавшей вовремя сделали прививку от бешенства, трагедии можно было избежать.

По данным ТАСС, девочку укусила бездомная собака, которую приютили родители ребенка во дворе их частного дома. Инцидент произошел еще в августе, затем собака умерла.

Отмечается, что летальных исходов от бешенства в Волгоградской области не было с 2013 года.

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