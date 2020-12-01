В Волгограде мать с детьми выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

Многодетная жительница Волгограда выпрыгнула из окна своей горящей квартиры на втором этаже дома 1950 года постройки с пятимесячной дочкой и трехлетним сыном на руках. Двое ее старших детей смогли выбраться из дома самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета СК по Волгоградской области, женщину госпитализировали с травмой бедра, ее дети не пострадали.

Пожар вспыхнул, когда вся семья находилась дома. Спастись не удалось 67-летнему гостю, он отравился продуктами горения. По факту гибели мужчины следователи проводят проверку.

Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.