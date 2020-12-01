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01.12.2020 12:58
Рубрика: Происшествия

В Волгограде мать с детьми выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

Текст: Наталья Коротченко

Многодетная жительница Волгограда выпрыгнула из окна своей горящей квартиры на втором этаже дома 1950 года постройки с пятимесячной дочкой и трехлетним сыном на руках. Двое ее старших детей смогли выбраться из дома самостоятельно.

Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом

Как сообщает пресс-служба следственного комитета СК по Волгоградской области, женщину госпитализировали с травмой бедра, ее дети не пострадали.

Пожар вспыхнул, когда вся семья находилась дома. Спастись не удалось 67-летнему гостю, он отравился продуктами горения. По факту гибели мужчины следователи проводят проверку.

Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

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