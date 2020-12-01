Эксперты оценили задачи, которые поставила перед Югрой глава округа

Отметим: с итоговым документом о работе, а также целями и задачами на ближайшую перспективу глава округа выступает традиционно в конце каждого года, и югорчане знают, что это будет далеко не формальный отчет, и иллюзорные планы на будущие.

Как уже сообщала "Российская газета", на минувшем заседании Законодательного собрания Югры Наталья Комарова представила емкий стратегический документ, который обозначил результаты работы и задачи по всем стратегическим направлениям развития округа, в экономике и социальной сфере. Отметим: в значительной степени это выступление отражает и развивает уже озвученные в течение 2020 года программные заявления губернатора по планам развития на новую пятилетку. Об итогах и развитии округа шла речь во время встреч Натальи Комаровой с президентом страны весной этого года, затем в период переизбрания на пост главы округа. Многие планы приходилось оперативно корректировать из-за усиливавшейся на протяжении года пандемии. Но стержневое направление развитие округа - его социальная ориентированность, развитие экономики и поддержка бизнеса - не просто сохранилось, но даже усилилось.

Вот какую оценку выступлению Натальи Комаровой дали эксперты, представители Югры в Совете Федерации.

- В первую очередь глава региона остановилась на проблемах, вызванных пандемией, мерах, принятых для их решения, и экономической ситуации в Югре, что сегодня вполне объяснимо, - отметил Эдуард Исаков, член Совфеда с 2015 года, президент Олимпийского совета Югры. - Наш округ справился со сложнейшей застарелой проблемой - практически полной ликвидацией массива балков и переселения людей в новое жилье. В Югре активно ведется работа по благоустройству территорий, строительство школ, детские садов, лечебных учреждений. Очень важно, что в округе развивается цифровая среда. И здесь Югра - один из безусловных лидеров в России.

По мнению Эдуарда Исакова, особое внимание в округе уделяется решению проблемы безработицы, стимулированию роста самозанятости. Как следует из выступления главы Югры, формат удаленной работы, опробованный в период пандемии, планируется использовать для трудоустройства югорчан в труднодоступных населенных пунктах округа. Иными словами, в Югре намереваются извлечь пользу из опыта, который изначально был вынужденным.

- Важно, что губернатор уделила особое внимание решению социальных задач. Обозначила направления работы по борьбе с бедностью, - отметил Эдуард Исаков. - Сейчас в Югре реализуется проект по поиску работы для родителей в малообеспеченных семьях, с возможностью их обучения. Глава региона поручила активизировать работу в данном направлении. Губернатор отметила, что 2021 год - время ответов на вызовы и поставила новые стратегические задачи правительству Югры. Это создание высокопроизводительных экспортных площадок, новых мощностей в агропромышленном комплексе, развитие креативных индустрий и экономики знаний.

Как особо подчеркнул Эдуард Исаков, Наталья Комарова сама максимально открыта для людей и этого же требует от своей команды. Губернатор объявила 2021 год Годом знаний в Югре. И это не случайно, сегодня время креативных, умных людей. Сегодня очень востребованы знания, идеи и желание творить!

- Задачи, поставленные главой региона на 2021 год, глобальные, амбициозные, но уверен, что мы выполним их совместными усилиями, - резюмировал Эдуард Исаков.

В свою очередь Юрий Важенин, член Совфеда, почетный гражданин Югры, отметил, что выступление Натальи Комаровой было очень емким и носило программный характер.

- Красной нитью в нем проходит мысль: как жить дальше, причем хорошо жить! На чем надо сосредоточить направление главного удара, - подчеркнул Юрий Важенин. - А это в первую очередь привлечение инвестиций, обеспечивающих выход экономики на новый уровень развития, что главным образом касается основного источника дохода Югры - нефтегазодобывающей отрасли и рационального использования запасов природных ресурсов. Югра смело взяла на себя инициативу создания Центра компетенции нефтегазовой отрасли.

По словам Юрия Важенина, это даст мощный толчок как внедрению прорывных технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов, так и методов увеличения нефтеотдачи на истощенных месторождениях, что позволит Югре еще долгое время оставаться центром нефтедобычи в России.

Разумеется, реализация этих крупномасштабных проектов невозможна без творческого отношения к своему делу инициативной молодежи, пытливого бизнес-сообщества, а потому в Югре принят ряд законов, стимулирующих развитие инициативы.

- Я думаю, что это залог успешного социально-экономического развития региона на долгие годы вперед, - констатировал Юрий Важенин. - Проблем и задач, которые требуется решить, - огромное количество, но все трудности преодолимы при неравнодушном отношении к делу всей команды губернатора Югры при поддержке жителей округа.