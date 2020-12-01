Эксперты рассказали, как избежать "войн" с соседями

Попробуйте набрать в поисковик одно лишь слово "соседи" и вам тут же выпадет: "21 способ им насолить" с подробным описанием самых изощренных способов, "лайфхак, как их наказать", и даже "кровавые войны с соседями" - в общем, никаких добрых ассоциаций в общественном сознании с этим понятием не возникает. Каково же было мое удивление, когда в общем чате своего многоквартирного дома читаю сообщение: "Несколько недель стоял в общем холле сломанный самокат моего сына. Сегодня утром смотрим, - какой-то добрый человек взял и отремонтировал. Как неожиданно и приятно!".

Листаю переписку, вот кто-то предложил шоколадные конфеты в качестве компенсации за шумный ремонт. А вот чей-то муж пишет: "Соседи, я на работе, пожалуйста, помогите моей жене подключить посудомойку". И моментально нашлись желающие помочь. А вот еще, кто-то выложил прекрасные фото восхода над нашим домом.

Кто-то скажет, идиллия, да и только. "И кто в вашем доме живет?". Нет, не идиллия, конечно, и обсуждаемых проблем хватает, - замок в двери в подъезд кто-то сломал, окурок на газон прилетел, кто-то "смолит" на общей лоджии и так далее.

Но что-то в "правилах общежития" явно произошло, а местами даже круто переломилось. Почему? Надоело ругаться, и соседи дружно "закопали топор войны". А может, за этим стоит нечто большее? Что по этому поводу говорят эксперты?

"На 38 комнаток всего одна уборная"

Помните, как у Высоцкого: "Все жили вровень, скромно так: система коридорная. На тридцать восемь комнаток всего одна уборная". Типичный образец первых десятилетий советского быта. Да что там, в Екатеринбурге и сегодня сохранились дома в самом центре города, где по "пролетарскому проекту" в квартирах не предусматривалось кухонь вообще. Предполагалось, что все будут ходить питаться в общественные столовые. Правильно, зачем личные кухни советским гражданам?

- Наконец за сто лет, преодолев трансформацию от жизни в коммуналках, потом в "хрущевках" и "брежневках", мы постепенно переходим к нормальным "правилам общежития", - говорит культуролог, историк Дмитрий Суворов. - Если жилищный комплекс закрытый, если в него нет доступа чужим, люди начинают воспринимать его психологически как свой дом, как свою крепость. Куда никто не пройдет, чтобы помочиться в подъезде, сломать качели во дворе и тд. А если и зайдет, то нарвется на охрану. И люди перестают видеть в соседях тех, кто им мешает жить, кто только и способен "мусорить и орать", они начинают воспринимать их как союзников. С которыми легче решать коммунальные проблемы, делать более комфортной жизнь вокруг.

Иными словами, по словам эксперта, восстанавливается наконец-то самое личное пространство, которого люди долгие годы были лишены. Классический пример, как моментально оно может разрушиться, - дом профессора Преображенского в "Собачьем сердце". "Зачем, профессор, вам 17 комнат?", - искренне недоумевал домком Швондер. Пролетарии моментально разрушали отлаженный дореволюционный быт, устанавливали свой "крестьянский", причем, в его уродливых проявлениях, когда все живут вместе, все происходит у всех на глазах, и даже самые интимные вещи - за ситцевой занавеской.

"Хрущевки" были разве что чуть получше, отдельный туалет сделали, но почему-то опять же совмещенный. Как будто боялись чего. "Брежневки" были немного попросторнее, но строили их такими безликими и бесконечными кварталами, что легко было перепутать свой дом. Примерно, как в "Иронии судьбы".

Люди, конечно, приспосабливались жить и в таких условиях, многие даже дружили квартирами, вместе отмечали праздники. Но ужасающий вид подъездов и придомовой территории говорил сам за себя - все, что за пределами моего жилища, не моя территория. Мне на нее наплевать.

Запрограммируйте мне соседа

То, что людям нужно индивидуальное комфортное пространство и в то же время возможность общения, пожалуй, первыми поняли архитекторы и градостроители. И не только поняли, но и неплохо внедряют основанные на этом принципе проекты в жизнь. Хотя бы по той простой причине, что квартиры в таких "продуманных" комплексах лучше продаются. Сегодня во многих новых ЖКесть, например, "соседские центры". Могу привести пример своего ЖК, в "соседском центре" проводят мастер-классы то по кулинарии, то по рисованию. До пандемии устраивали совместные праздники, - от Дня первоклассника до Дня плова. Дети занимаются спортом, взрослые могут устроить общее мероприятие, собраться, например, хотя бы для того, чтобы вместе выпить кофе. Все это создает социум людей с общими интересами. К тому же живущих в комфортном пространстве, которое вряд ли захочется портить.

К слову, в Екатеринбурге недавно задумали построить целый квартал, основанный на принципах социального программирования. Проще говоря, когда архитекторы сначала максимально изучают потребности групп населения, которые будут жить в этом квартале и только потом начинают проектировать.

- Сегодня ключевой запрос - это баланс между частным и общественным, - говорит руководитель архитектурного бюро, которое над ним работает, Тимур Абдуллаев. - С одной стороны люди стремятся быть вместе, но с другой - им нужно уединение, и эта дуальность и есть предмет анализа архитекторов. Сегодня архитектор работает с элементами социального программирования, его задача - предсказать ценности, которые будут актуальны через три-пять лет.

Так, новый квартал на одной территории объединит разные социальные группы, но не через универсальные планировочные решения, а с учетом особенностей каждой группы.

- У людей старшего поколения есть потребность в спокойной жизни. Семьям с детьми нужны безопасные дворовые площадки. Молодежь, семьи без детей больше времени проводят вне дома и им дворы, например, совсем не нужны. Это все и есть социум, но чтобы всем было комфортно, мы не стали заниматься сегрегацией, а через разные планировочные решения разделили квартал. Например, большие квартиры в домах не соседствуют с однокомнатными, поскольку жители - представители разных групп, которые плохо уживаются друг с другом. Дворы для семей с детьми и пожилых также друг с другом не пересекаются и имеют разные входы. Мы сделали акцент на добрососедство, исключение нежелательных контактов и создание комфортных социальных связей, - объяснил задумку Тимур Абдуллаев.

- Города должны развиваться так, чтобы не увеличивать стресс у жителей, а наоборот его снижать, - говорит Алексей Куковякин, директор еще одного архитектурного бюро. - Улицы, тротуары, входные группы, фасады должны радовать горожан. Все это снижает уровень стресса и уменьшает конфликты между людьми.

В тему

От новых вызовов пандемии архитекторы пока и вовсе в легком шоке. Главное, к чему приходят специалисты - это создание максимально гибкой городской среды, способной быстро реагировать на изменения в обществе. Например, во времена СССР вообще не было понятия "социальная дистанция". После распада Союза дистанция стала 50 см, сейчас она 1, 5 метра, и застраивать города сегодня нужно уже с учетом этой реалии. Что интересно, сегодня среди градостроительных терминов появились и медицинские, например, резилентность - устойчивость мегаполиса к катастрофам.

Мнения

А вы давно конфликтовали с соседями?

Ирина Гвоздева, живет в доме 1991 года постройки, территория открыта:

- Одно время, когда соседи на большой громкости смотрели телевизор, я стучала по батарее. Лично ругаться не ходила, трудно ведь вычислить, кто шумит, да и нервы тратить не хочется. А вот с УК я периодически отношения выясняю, тут и до ругани доходит.

Ольга Крекова, дом 2012 года, территория без охраны:

- В начале лета. Меня соседи выбесили тем, что когда курили, сбрасывали окурки с балкона на улицу. Еще и пепел залетал ко мне балкон, а окурки прожигали машины и засоряли площадку у дома. Но я не то, чтобы прям ругалась, все-таки малознакомые люди, пришлось "включить" вежливость и доходчиво им объяснить, что так делать нельзя. Вроде, поняли.

ЛюбовьЧасова, живет в доме 1980-го года постройки:

- Ни разу в жизни. Во-первых, это пошло, во-вторых, глупо. Соседи, в отличие от родственников и друзей, рядом 24 часа в сутки, и ссориться с ним по пустякам - все равно, что подкладывать взрывчатку под дверь собственной квартиры. Но безропотно терпеть за стенкой пьяницу, дебошира и хама тоже нельзя. К счастью, такие соседи мне ни разу не попадались.

Елена Заруднева, дом 1970- х годов постройки:

-У нас какой-то гад оставляет мешки с мусором прямо в лифте или возле дома, хотя мусорка в пятнадцати метрах. Камер нет, консьержа у нас отродясь не бывало, никто не знает, кто это. Если когда-нибудь увижу - прибью.