Количество граждан-банкротов на Среднем Урале выросло на 63 процента

В январе-октябре 2020 года количество дел о банкротстве в Арбитражном суде Свердловской области увеличилось на 19,5 процента. Всего было рассмотрено 5710 дел, из них по фактам банкротства юрлиц - 1247, ИП - 100, граждан - 4363. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатели составляли 1821, 194 и 2762 дел соответственно.

- Первенство традиционно занимают банкротства граждан, в этом году количество таких дел выросло на 63,3 процента. Связано это с непростой экономической ситуацией в стране из-за пандемии. К примеру, есть случаи, когда человек с высшим образованием до пандемии трудился менеджером, а сейчас - заправщиком на АЗС, и это уже 4-е место работы. Закредитованность, которую усугубил коронавирус. С другой стороны, не надо трактовать рост банкротств граждан как однозначно негативный тренд: люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, освободятся от долгов, - пояснила Светлана Цветкова на "деловом завтраке" в уральском филиале "РГ".

Вместе с тем она напомнила, что банкротящиеся должны сотрудничать с судом и финансовых управляющим, не скрывать доходы, имущество, иначе освободиться от долгов не получится, даже пройдя процедуру до конца. В 2020 году 31 дело закончилось именно так.

Подробнее - в "Экономике УрФО" на следующей неделе.