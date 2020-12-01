На Урале диспетчера наказали за высадку ребенка из автобуса на пустыре

Прокуратура Свердловской области сообщила об окончании проверки обстоятельств инцидента, который произошел 11 октября. Тогда девятилетнюю пассажирку высадили из автобуса не на той остановке, где она должна была сойти, а на другой - в безлюдном месте.

"Установлено, что водитель автобуса 054 маршрута не остановился на "Доме культуры" (поселок Совхозный) и проехал мимо. В результате девочка, ехавшая без сопровождения, вынуждена была выйти на следующей остановке на значительном расстоянии от нужного пункта, возле садов", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, компания-перевозчик нарушила правила перевозки пассажиров.

Директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого диспетчер, ответственный за работу автобусов на линии, привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в транспортной компании провели инструктаж с шоферами и кондукторами о необходимости соблюдать маршрут движения.