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01.12.2020 08:55
Рубрика: Происшествия

На Урале диспетчера наказали за высадку ребенка из автобуса на пустыре

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратура Свердловской области сообщила об окончании проверки обстоятельств инцидента, который произошел 11 октября. Тогда девятилетнюю пассажирку высадили из автобуса не на той остановке, где она должна была сойти, а на другой - в безлюдном месте.

Фото: iStock
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"Установлено, что водитель автобуса 054 маршрута не остановился на "Доме культуры" (поселок Совхозный) и проехал мимо. В результате девочка, ехавшая без сопровождения, вынуждена была выйти на следующей остановке на значительном расстоянии от нужного пункта, возле садов", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, компания-перевозчик нарушила правила перевозки пассажиров.

Директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого диспетчер, ответственный за работу автобусов на линии, привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в транспортной компании провели инструктаж с шоферами и кондукторами о необходимости соблюдать маршрут движения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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