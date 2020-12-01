На Урале мэра обязали починить дорогу, где местный житель засыпал яму

Главу Карталинского района Челябинской области обязали привести в порядок дорогу, которую по личному почину начал ремонтировать местный житель. Второго ноября он выложил в интернет видеоролик о том, как использовав собственные материалы, засыпал яму на одном из перекрестков. По итогам прокурорской проверки, дорога действительно признана небезопасной, сообщили во вторник в надзорном ведомстве региона.

- В ходе осмотра дороги с привлечением специалистов ГИБДД выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающие предельно допустимые размеры, предусмотренные ГОСТ Р 50597-2017, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Кроме того, установлено, что на перекрестке улиц Воротилина и Садовой имеется ряд выбоин, заделка которых осуществлена несоответствующими асфальтобетонному дорожному покрытию материалами.

Речь идет о каменной крошке, которую местный житель в три захода доставил на тачке от своего дома: он переделал фундамент, а оставшийся после работ строительный мусор решил использовать на борьбу с ненавистной ямой. Засыпав выбоину, он предложил землякам последовать его примеру и размещать в интернете видео о тех проблемах, которые не решают власти.

- Эта яма мне не давала покоя. Никого не призываю засыпать ямы, для этого есть дорожные службы и чиновники, которые получают зарплату из наших налогов. Но до них надо как-то достучаться, - отметил на записи горожанин.

По итогам проверки в прокуратуре пришли к выводу, что состояние проезжей части по улице Воротилина в городе Карталы действительно не отвечает требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, а органы местного самоуправления надлежащим образом не исполняют свои обязанности.

В этой связи главе Карталинского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, вынесено определение о возбуждении административного дела по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог (часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ), предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.