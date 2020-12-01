Свердловский арбитраж в пандемию провел 6000 заседаний онлайн

С апреля по октябрь Арбитражный суд Свердловской области провел 6 тысяч судебных заседаний онлайн, примерно по 40-60 в месяц, и количество заявок на такую форму рассмотрения дел растет.

- Мы первые в округе начали подписывать судебные решения электронной цифровой подписью. А также стали четвертым арбитражным судом в России, где ввели электронное ознакомление с делами. Это снимает существенную часть проблем в пандемию, когда в определенные периоды физического доступа в суд нет, а защищать свои права сторонам надо. Также очень востребованы онлайн-заседания: их количество увеличивается с каждым днем. Это не конференции в Zoom, не внутренняя система видеоконференцсвязи, а защищенный сервис, который сначала появился в Верховном суде. Как только его настроили у нас, мы сразу же начали использовать такую возможность. Во время онлайн-заседания судья находится у себя в кабинете, стороны - у себя дома, - рассказала председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова на "деловом завтраке" в уральском филиале "РГ".

Такой формат возможен по всем категориям дел, сторонам достаточно всего лишь заявить ходатайство. Очные заседания превалируют только в делах о банкротстве: там, как правило, задействовано много кредиторов, и не всегда они могут прийти к единому мнению.

- Если эпидемиологическая ситуация не будет меняться, следующий этап, скорее всего, - переход к электронным исполнительным местам и организация доступа судов к системе электронного межведомственного взаимодействия, чтобы рассылать запросы в органы, которые тоже работают на удаленке, - рисует перспективу Светлана Цветкова.

Справка "РГ"

Фактически сегодня юрист может вести дела компании и взаимодействовать с арбитражным судом, не выходя из дома: ему доступны подача документов в электронном виде через систему "Мой арбитр", электронное ознакомление с материалами в картотеке арбитражных дел, участие в судебном процессе онлайн.